Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 26 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1
Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 26 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 57 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: cinque giocatori vincono 24mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato
Lotto, i numeri vincenti di venerdì 26 settembre 2025 su tutte le ruote
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, venerdì 26 settembre 2025:
- Bari: 15 – 3 – 85 – 54 – 45
- Cagliari: 59 – 39 – 18 – 24 – 70
- Firenze: 13 – 34 – 70 – 32 – 14
- Genova: 40 – 37 – 45 – 88 – 81
- Milano: 27 – 12 – 16 -53 – 70
- Napoli: 6 – 44 – 76 – 67 -50
- Palermo: 24 – 23 – 62 – 63 – 34
- Roma: 38 – 90 – 71 – 4 – 77
- Torino: 15 – 84 – 47 – 39 – 13
- Venezia: 54 – 38 – 15 – 4 – 56
- Nazionale: 67 – 63 – 88 – 60 – 8
Sono stati estratti i numeri del Lotto di venerdì 26 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora il 42 sulla ruota di Cagliari.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di gvenerdì 26 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, venerdì 26 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 82 – 2 – 17 – 23 – 39 – 58
Numero Jolly: 75
Numero Superstar: 6
Jackpot: 56.200.000€
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di venerdì 26 settembre 2025: 5 giocatori vincono 24mila euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 57 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale
Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di venerdì 26 settembre 2025 con numero oro, doppio oro e extra:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 6 – 12 – 13 – 15 – 18 – 23 – 24 – 27 – 34 – 37 – 38 – 39 – 40 – 44 – 54 – 59 – 84 – 85 – 90
Il numero Oro: 15
Il numero Doppio oro: 15, 3
Numeri extra: 4-14-16-35-45-47-53-62-63-67-70-71-76-81-88
I simboli del Simbolotto di venerdì 26 settembre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di venerdì 26 settembre 2025.
28 – Ombrello
35 – Uccello
19 – Risata
37 – Piano
13 – Rana
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di venerdì 26 settembre 2025 pubblicati da Sisal:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 5 da € 24.949,97
- Punti 4: 494 da € 260,37
- Punti 3: 16.174 da € 23,74
- Punti 2: 250.636 da € 5,00
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 93 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 102 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 89 volte consecutive
- 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 66 concorsi
- 25 – Milano: non pervenuto da 92 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 63 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 83 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 75 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 73 estrazioni
- 5 – Venezia: non è stato estratto per 89 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 102 concorsi