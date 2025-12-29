Attualità
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto lunedì 29 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Ricordiamo che il calendario delle estrazioni del Lotto varia per le festività natalizie. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 97,6 milioni di euro.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di lunedì 29 dicembre 2025
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di lunedì 29 dicembre 2025

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di lunedì 29 dicembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Ricordiamo che il calendario delle estrazioni cambia questa settimana per le festività natalizie. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 97,6 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto lunedì 29 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di lunedì 29 dicembre 2025 partono alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra queste c’è anche la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di questa sera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: nuove estrazioni ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 29 dicembre 2025

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 97,6 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di lunedì 29 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di lunedì 29 dicembre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di lunedì 29 dicembre

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 110 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 92 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 141 volte consecutive
  • 52 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 83 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 73 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 58 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 65 concorsi
  • 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 78 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 92 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 99 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 130 concorsi

