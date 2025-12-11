Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 11 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 11 dicembre 2025: i numeri vincenti e le quote in aggiornamento su Fanpage.it dalle ore 20:00. Al SuperEnalotto un jackpot pari a 89,7 milioni di euro per la sestina vincente.

SuperEnalotto, Lotto e 10Lotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025: in diretta le estrazioni dei numeri vincenti in aggiornamento su questa pagina a partire dalle ore 20:00. Su Fanpage.it i risultati di questa sera con vincite e quote: al SuperEnalotto un premio da 89,7 milioni di euro. Il jackpot continua a salire dopo l'ultima vincita milionaria registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda.

Estrazione Lotto oggi giovedì 11 dicembre 2025, numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025 parte alle ore 20:00: l'appuntamento in diretta con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le vincite per la verifica della schedina.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 11 dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025 parte alle 20:00: la combinazione dei sei numeri vincenti in diretta. Il jackpot sale a 89,7 milioni di euro e continua a crescere dal momento che nessuno centra ancora la sestina vincente. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto di giovedì 11 dicembre 2025: numeri oro, doppio oro e extra

I numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 11 dicembre con le estrazioni del 10eLotto serale di oggi:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto in aggiornamento: i risultati di giovedì 11 dicembre pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 100 concorsi

non viene estratto da 100 concorsi 19 – Cagliari: manca da 82 estrazioni

manca da 82 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 131 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 131 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 87 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 87 concorsi 89 – Milano: non pervenuto da 71 estrazioni

non pervenuto da 71 estrazioni 33 – Napoli: manca da 95 estrazioni

manca da 95 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 65 concorsi

non è stato estratto per 65 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 117 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 117 volte consecutive 88 – Torino: assente da 83 estrazioni

assente da 83 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 89 volte consecutive

non è stato estratto per 89 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 120 concorsi

