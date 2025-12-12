Attualità
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 12 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 90,3 milioni di euro.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 12 dicembre 2025
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 12 dicembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 90,3 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto venerdì 12 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di venerdì 12 dicembre 2025 inizieranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra queste c’è anche la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di stasera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci saranno nuove estrazioni.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 11 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti sei "5"

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 12 dicembre 2025

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 90,3 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 12 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 12 dicembre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di martedì 9 dicembre

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 101 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 83 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 132 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 88 concorsi
  • 89 – Milano: non pervenuto da 72 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 96 estrazioni
  • 16 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 118 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 84 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 90 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 121 concorsi

