Attualità
video suggerito
video suggerito

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi venerdì 6 marzo 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 6 marzo 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 130,3 milioni di euro.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di lolivazzi
0 CONDIVISIONI
Le estrazioni vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 6 marzo 2026
Le estrazioni vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 6 marzo 2026

In diretta le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi con i numeri vincenti di venerdì 6 marzo 2026 e le quote dei concorsi di stasera. Segui in tempo reale a partire dalle ore 20 su questa pagina i numeri su tutte le ruote, il 10eLotto serale abbinato e la combinazione vincente del Superenalotto. Al Superenalotto di questa sera in palio un jackpot di 130,3 milioni di euro per chi centra il sei fortunato. L'ultima vincita milionaria risale al maggio scorso a Desenzano del Garda. Si può giocare tutti i giorni e nelle giornate delle estrazioni (martedì, giovedì, venerdì e sabato) fino alle 19:30.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 5 marzo 2026. 

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di venerdì 6 marzo

Dalle ore 20 in diretta su questa pagina l'estrazione vincente dei numeri del concorso del Lotto di venerdì 6 marzo 2026. Sono comunicati i numeri estratti sulle 10 ruote, tra cui quella Nazionale da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: è consigliata la verifica sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. I giorni delle estrazioni settimanali sono martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto martedì 3 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Centrati tre "5"

Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera:

  • BARI
  • CAGLIARI
  • FIRENZE
  • GENOVA
  • MILANO
  • NAPOLI
  • PALERMO
  • ROMA
  • TORINO
  • VENEZIA
  • NAZIONALE

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri di venerdì 6 marzo 2026

In diretta l'estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 6 marzo 2026, a partire dalle ore 20 di stasera con i numeri vincenti minuto per minuto. Il concorso di questa sera mette in palio un jackpot di 130,3 milioni di euro. Tarda ancora ad arrivare la sestina vincente: cresce l'attesa per il 6 milionario. Su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Sul sito ufficiale del Superenalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Numeri del 10eLotto serale abbinati al Lotto

I numeri vinceti del 10eLotto serale collegati all'estrazione del Lotto di venerdì 6 marzo 2026 aggiornati dopo le ore 20.

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di venerdì 6 marzo 2026.

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le quote del concorso del Superenalotto e del Superstar di venerdì 6 marzo 2026 in diretta dopo le estrazioni, con i risultati sul sito ufficiale Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 stella:
  • 4 stella:
  • 3 stella:
  • 2 stella:
  • 1 stella:
  • 0 stella:

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso
paragon
Dopo le Procure ecco le analisi del Citizen Lab: "Entrarono nel telefono di Cancellato all'alba"
La procura conferma: "Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024"
Cancellato spiato lo stesso giorno di Caccia e Casarini, per l'Aisi "dipende dal malfunzionamento di Paragon"
Le procure hanno detto che sono stato spiato con Paragon: ora il governo ci aiuti a capire chi è stato
Francesco Cancellato
Ruotolo (Pd): "Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?"
Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: "Certo che abbiano rispettato la legge"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views