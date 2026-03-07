Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi sabato 7 marzo 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 7 marzo 2026

In diretta le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di oggi con i numeri vincenti di sabato 7 marzo 2026 e le quote dei concorsi di stasera. Segui in tempo reale a partire dalle ore 20 su questa pagina i numeri su tutte le ruote, il 10eLotto serale abbinato e la combinazione vincente del Superenalotto. Al Superenalotto di stasera in palio un jackpot di 131,3 milioni di euro per chi centra il sei fortunato. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Si può giocare tutti i giorni e nelle giornate delle estrazioni (martedì, giovedì, venerdì e sabato) fino alle 19:30.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di sabato 7 marzo

Dalle ore 20 in diretta su questa pagina l'estrazione vincente dei numeri del concorso del Lotto di sabato 7 marzo 2026. Sono comunicati i numeri estratti sulle 10 ruote, compresa quella Nazionale, da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: è consigliata la verifica sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. I giorni delle estrazioni settimanali sono martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri di sabato 7 marzo 2026

In diretta l'estrazione del Superenalotto di oggi, sabato 7 marzo 2026, a partire dalle ore 20 di stasera con i numeri vincenti minuto per minuto. Il concorso di questa sera mette in palio un jackpot di 131,3 milioni di euro. Tarda ancora ad arrivare la sestina vincente: cresce l'attesa per il 6 milionario. Su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto, 10eLotto serale. Sul sito ufficiale del Superenalotto la verifica dei premi e delle vincite Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

I numeri vincenti del 10eLotto serale collegati all'estrazione del Lotto di sabato 7 marzo 2026 aggiornati dopo le 20.

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di sabato 7 marzo 2026 in diretta dopo le estrazioni.

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le quote del concorso del Superenalotto e del Superstar di sabato 7 marzo 2026 in diretta dopo le estrazioni, con i risultati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.