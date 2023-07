Esce per andare al lavoro, poi non torna. Roberto Musu era morto in un incidente: trovato dopo 24 ore Roberto Musu, 59 anni, è stato trovato morto dopo un grave incidente stradale avvenuto nella giornata del 5 luglio. L’uomo era uscito dalla sua abitazione di Portoscuso per andare a lavorare, ma non ha più fatto ritorno. La tragica scoperta dopo 24 ore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Era uscito di casa per andare al lavoro, ma poi non vi aveva più fatto ritorno. Roberto Musu, residente a Portoscuso, è deceduto in un incidente stradale mentre guidava per tornare dalla sua famiglia. Il 59enne dipendente dell'Enel di Portovesme è finito fuori strada lungo la provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuro.

Secondo quanto reso noto, l'allarme è scattato nella giornata di giovedì 6 luglio, quando i familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine per segnalare la scomparsa del 59enne. Dopo una lunga serie di telefonate e ore di ricerche da parte delle forze dell'ordine, in serata è arrivata la tragica svolta: i carabinieri hanno ritrovato prima la macchina di Musu, poi il suo corpo senza vita a distanza di alcuni metri.

Stando alle prime informazioni sull'accaduto, il 59enne sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto dopo aver perso il controllo ed essere finito fuori strada. La macchina avrebbe terminato la sua corsa lontano dalla strada, tra la vegetazione. Nella vegetazione, la macchina risulta praticamente invisibile per gli automobilisti e nessuno ha segnalato l'incidente o provato a soccorrere Musu. Sulla strada, inoltre, non vi erano segni che potessero far pensare a un incidente stradale appena avvenuto.

L'epilogo delle ricerche di questi giorni ha sconvolto l'intera comunità e sui social si sono presto moltiplicati i messaggi di cordoglio ad amici e familiari dell'uomo deceduto nell'incidente. Le dinamiche dei fatti sono ancora in fase di accertamento, ma chi indaga ha escluso quasi immediatamente l'ipotesi di responsabilità di terzi o di un gesto volontario. Nel sinistro stradale, stando a quanto finora emerso dai rilievi delle forze dell'ordine, non sarebbero state coinvolte altre vetture. Il 59enne potrebbe aver perso il controllo dell'auto in un momento di distrazione causato dalla stanchezza.