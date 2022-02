“Eri il nostro sole, non abbiamo più lacrime”, l’addio alla piccola Emma, morta improvvisamente a 2 anni L’intera città di San benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno si è stretta attorno alla famiglia della piccola nel giorno dei funerali.

A cura di Antonio Palma

“Non abbiamo più lacrime”, è raccolta in questa frase il dolore e la commozione di familiari e parenti della piccola Emma di Di Carlantonio, la bambina morta improvvisamente a 2 anni e mezzo all’ospedale di Ancona dove era stata portata venerdì scorso in preda a una forte febbre. L’intera città di San benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno si è stretta attorno alla famiglia della piccola nel giorno dei funerali che si son svolti ieri pomeriggio. Tantissimi le persone che hanno affollato l’interno e l’esterno della Cattedrale di Santa Maria della Marina per dare l’ultimo saluto alla bimba, portata via probabilmente da una leucemia fulminante, e per far sentire il loro affetto e vicinanza alla madre Sofia e al padre Matteo.

A salutare l’ingresso in chiesa della bara bianca della piccola Emma un lancio di palloncini bianchi, una canzone e uno striscione che recitava “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole”. Un pomeriggio straziante per tanti sanbenedettesi ancora increduli per la tragedia improvvisa e che hanno voluto far sentire la loro presenza con tanti cartelli con su scritto “Ciao Emma”. Una vicinanza espressa anche nelle ore precedenti alla camera ardente dove una folla si recata a rendere omaggio alla piccola e alla sua famiglia.

“Non abbiamo parole né forza di parlare perché, con tutta la sincerità, anche se parlassimo a che ci porterebbe. Siamo qui e siamo sfiniti, i genitori di Emma in modo particolare” è il messaggio che il parroco Don Patrizio ha voluto lanciare dall’altare durante i funerali, aggiungendo: “Il nostro cuore è ferito. Cuore di uomini e donne venuti qui. Signore fatti presente. Ti ringraziamo per quello che farai per i suoi genitori”.

La mamma e il papà di Ema ora chiedono di fare piena luce su quanto accaduto, vogliono riposte su come è morta la loro amata bimba pur sapendo che nemmeno questo lenirà il loro dolore. Risposte che potrebbero arrivare dai risultati dell’autopsia sul corpicino svolta nei giorni scorsi. L’ipotesi più probabile, secondo i medici, è una leucemia fulminante ma non si esclude nemmeno un’infezione. Alla piccola infatti di recente pare fosse diagnosticata una sorta di infezione ematica e le erano state prescritte una serie di visite di controllo.