Scarica elettrica colpisce bimbi sulla giostra dei tappeti elastici: morta piccola di 2 anni in Spagna La scarica ha colpito anche gli altri piccoli che in quel momento saltavano sul tappeto elastico a Murcia causando il ferimento anche di altri tre minori: tre bambini di 8, 11 e 12 anni, fortunatamente nessuno in maniera grave.

A cura di Antonio Palma

La giostra in cui si è consumata la tragedia

È bastato un secondo è quel gioco innocente dei bimbi sulla giostra dei tappeti elastici si è trasformato in dramma ieri a Murcia, in Spagna, quando una bambina di due anni è morta dopo essere stata colpita da una improvvisa scossa elettrica. La scarica ha colpito anche gli altri piccoli che in quel momento saltavano sul tappeto elastico causando il ferimento anche di altri tre minori: tre bambini di 8, 11 e 12 anni, fortunatamente nessuno in maniera grave.

La giostra era stata installata, insieme ad altre attrazioni, per la festa patronale nel quartiere di Alquerías a Murcia. Qui l’amministrazione locale aveva dato l’autorizzazione all’allestimento del luna park temporaneo in un terreno abbandonato alla periferia della città. La zona era affollata di famiglie e bimbi quando nella serata tra sabato e domenica sera la scossa ha colpito i minori.

L’allarme è partito poco dopo mezzanotte ora locale quando ai servizi di emergenza medica è arrivata una chiamata che segnalava una bimba folgorata, priva di sensi e sanguinante dal naso. I soccorsi medici giunti sul posto hanno provato a rianimarla a lungo ma dopo un'ora di tentativi si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto.

Soccorsi e trasportati in ospedale anche la mamma 29enne, che ha accusato un malore alla vista della terribile scena, una bambina di otto anni e due bambini di 11 e 12 anni, tutti con sintomi da folgorazione. Fortunatamente per tutti loro nessuna conseguenza grave.

La magistratura locale ha aperto un'indagine preliminare ipotizzando al momento i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. I magistrati hanno ordinato alla polizia giudiziaria di acquisire tutta la documentazione relativa agli impianti elettrici gestiti dal fornitore di energia elettrica, come quadri elettrici, messa a terra e impianti di illuminazione. Le prime ipotesi, secondo fonti vicine all'inchiesta, indicano il cattivo stato dell'impianto elettrico, in particolare del cavo di messa a terra, che forniva energia ai tappeti elastici. Alcuni testimoni hanno ipotizzato che la bimba abbia toccato la recinzione metallica che circonda la struttura e l'ingresso dell'attrazione.