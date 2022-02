Febbre alta e malore, la piccola Emma muore improvvisamente a 2 anni: sospetta leucemia fulminante La morte della bambina ha gettato nello sconforto i familiari ma ha sconvolto anche l’intera comunità di San Benedetto del Tronto dove Emma era residente.

A cura di Antonio Palma

La febbre che via via diventa sempre più alta e non scende, la bimba che si sente sempre più male e poi la corsa al pronto soccorso e il trasferimento d'urgenza ad Ancona dove però purtroppo la piccola di due anni e mezzo è morta senza che i medici potessero fare niente per lei. È la straziante quanto inattesa tragedia che ha sconvolto nelle scorse ore San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sul malore che ha colpito la piccola sono ancora in corso gli accertamenti medico legali ma il sospetto è che la piccola Emma Di Carlantonio possa essere stata vittima di una leucemia fulminante. Tutto è iniziato nella serata di giovedì, la bimba stava male da alcune ore quando i familiari hanno deciso di portarla all'ospedale Ddi Civitanova dove è arrivata con un forte stato febbrile. Durante gli accertamenti clinici le sue condizioni però sono peggiorate ed è stato deciso il trasferimento all'ospedale Salesi di Ancona.

I medici hanno fatto di tutto per salvare la bimba, che è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dove è stata anche intubata, ma purtroppo le sue condizioni sono precipitate e il suo cuoricino ha smesso di battere alcune ore dopo, nella notte tra giovedì e venerdì. Una notizia che ha gettato nello sconforto i familiari ma sconvolto anche l'intera comunità locale dove la famiglia è molto conosciuta. Straziante il messaggio di addio che la madre della bimba ha voluto dire alla piccola Emma attraverso i social. "Amore mio grande te ne sei andata, spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre" ha scritto su Facebook la mamma Sofia Paolini. Tantissimi i messaggi di incredulità e cordoglio sui social per la prematura scomparsa della bimba. "Non ti dimenticherò mai piccolina…adesso e per sempre sarai l'angelo più bello e più sorridente del paradiso… un sole, un sole che splende senza spegnersi mai" si legge in unno dei post.