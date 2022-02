La mamma di Emma, morta a 2 anni e mezzo dopo un malore: “Come faccio adesso senza di te?” Sarà molto probabilmente l’autopsia a rivelare le cause della morte di Emma di Carlantonio, la bambina di due anni e mezzo deceduta all’ospedale Salesi di Ancona alle prime ore ieri dopo un malore.

A cura di Redazione

Sarà molto probabilmente l'autopsia a rivelare le cause della morte di Emma di Carlantonio, la bambina di due anni e mezzo deceduta all'ospedale Salesi di Ancona alle prime ore ieri, dopo un terribile malore: la febbre altissima, il ricovero in rianimazione e un quadro clinico che, nonostante le premure dei medici, è precipitato. La morte, secondo i dottori, sarebbe arrivata probabilmente per una leucemia fulminante anche se nessun'altra ipotesi può essere esclusa, a partire da quella di un'infezione. La piccola, che alcune settimane fa aveva contratto il Covid come alcuni familiari, da una settimana era uscita dall’isolamento dopo essersi negativizzata. A quanto risulta era seguita dai medici del Salesi che di recente le avrebbero diagnosticato un'infezione ematica ce avrebbe dovuto comportare una serie di visite di controllo.

Ora Matteo e Sofia, il papà e la mamma, entrambi molto noti a San Benedetto del Tronto, chiedono di sapere come sia morta Emma. Giovedì il persistente stato febbrile aveva allarmato i genitori, che si sono rivolti all’ospedale di Civitanova Marche preoccupati ma ben lungi dall’immaginare un epilogo tragico. Il primo arresto cardiaco è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì, alle 1.30, mentre un altro intorno alle 3, a seguito del quale Emma è stata dichiarata morta. Ieri la mamma Sofia Paolini, molto conosciuta a San Benedetto, ha consegnato a facebook uno sfogo. "Amore mio grande te ne sei andata. Spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre. L’amore della sua mamma, ti amo infinitamente". E sono stati migliaia gli utenti che hanno pubblicato un commento di vicinanza e cordoglio a mamma Sofia e papà Matteo. I quali, ora, attendono che sia molto probabilmente un'autopsia a definire le cause della morte do Emma.