Easyjet multata per 2,8 milioni di euro per voli cancellati dopo il covid senza rimborsi: Tar conferma Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, a cui si era rivolta la compagnia aerea per non pagare la sanzione, ha rigettato il ricorso presentato contro la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritenendolo infondato.

A cura di Antonio Palma

Il Tar del Lazio ha confermato la multa a Easyjet da 2,8 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette comminata alla compagnia aerea dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le cancellazioni senza rimborso nel periodo post covid. Il Tribunale amministrativo regionale, a cui si era rivolto il Vettore, infatti ha rigettato il ricorso presentato contro la decisione dell’Antitrust ritenendolo infondato.

L’azienda sosteneva vi fosse difetto d'istruttoria da parte dell’Autorità e chiedeva di essere esonerata dal pagamento della multa. Come ricostruisce Repubblica, però, secondo i giudici amministrativi, "al fine di essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria, il vettore aereo deve provare contemporaneamente l'esistenza di circostanze eccezionali e il nesso tra tali circostanze e il ritardo o la cancellazione del volo”.

Per il Tar il “contesto economico e operativo del tutto eccezionale dovuto alla pandemia” a cui si era appellata la compagnia aerea low cost, “non può essere qualificato alla stessa stregua della nozione regolamentare di ‘circostanze eccezionali', piuttosto il contesto in cui la compagnia è stata costretta ad operare per effetto dell'epidemia "è stato apprezzato, quale (mera) circostanza attenuante”.

La sanzione era stata emessa nel 2021 perché, secondo l’Agcom, EasyJet avrebbe cancellato molti voli nel 2020 anche quando erano venuti meno i limiti alla circolazione stabiliti dai precedenti provvedimenti governativi anti-Covid ma non avrebbe rimborsato i clienti. Ai passeggeri sarebbero state fornite informazioni poco dettagliate a riguardo e sarebbero stai offerti poi voucher invece di procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.

La compagnia avrebbe giustificato il tutto con il verificarsi di "situazioni fuori dal controllo della compagnia". Per questo motivo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che la condotta di easyJet non rispondesse al canone di diligenza professionale.