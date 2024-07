video suggerito

È morto Leonardo, dopo l'incidente in piscina il 17enne era andato in coma: donati gli organi La tragedia era avvenuto sabato 13 luglio in un agriturismo di Ponzano di Fermo durante un compleanno. Dopo un agonia di tre giorni, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. I genitori hanno dato il consenso per l'espianto degli organi.

A cura di Biagio Chiariello

Il cuore di Leonardo ha smesso di battere. Per almeno tre giorni il 17enne di Fermo ha lottato tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale “Torrette” di Ancona dopo un incidente in piscina verificatosi sabato sera, 13 luglio, in un agriturismo a Ponzano di Fermo.

Il ragazzo, che aveva riportato gravi traumi e lesioni al cervello ed era tenuto in vita dai macchinari del nosocomio, è morta nella notte dopo che i medici lo avevano dichiarato in coma irreversibile. I genitori hanno dato il consenso per l’espianto degli organi.

La tragedia si era consumato sabato, intorno alla mezzanotte, in una struttura ricettiva di Ponzano di Fermo, dove era in corso il compleanno di una cuginetta di Leonardo. Il 17enne si trovava in piscina con gli altri ragazzi. All’improvviso, secondo quanto hanno riferito i testimoni, sarebbe caduto battendo con violenza la testa e finendo nell'acqua. Qualcuno dei partecipanti aveva notato il corpo del ragazzo galleggiare a faccia in giù; inizialmente aveva pensato ad uno scherzo, ma la gravità del fatto è venuta subito fuori.

È stato dato l'allarme e sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo. Il ragazzo era in arresto cardiaco, ma i medici sono riusciti va far ripartire il suo cuore, poi la disperata corsa al pronto soccorso dell’ospedale “Murri” di Fermo. Le condizioni di Leonardo hanno però portare i medici alla decisione del trasferimento al Torrette in eliambulanza.

Dopo tre giorni d'agonia, ieri è arrivata la drammatica notizia.

La Procura di Fermo sta ora svolgendo le analisi del caso su quanto avvenuto in piscina. Non è esclusa l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo così da poter ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.