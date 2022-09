Domenico Bandieramonte morto in ospedale, in stallo le indagini: la salma sottoposta a due autopsie In stallo le indagini sulla morte del piccolo Domenico Bandieramonte, il bimbo di 4 anni deceduto all’ospedale di Taormina nel luglio scorso. La salma del bimbo è stata sottoposta a due esami autoptici.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due autopsie e una vicenda giudiziaria ancora ferma al punto di partenza. È in stallo la vicenda giudiziaria che riguarda il piccolo Domenico Bandieramonte, di soli 4 anni, sarebbe morto all'ospedale di Taormina a causa di un batterio contratto tramite un sondino.

Secondo i primi accertamenti, il bimbo sarebbe stato colpito dall'enterococco durante il ricovero all'ospedale San Marco di Catania.Domenico era stato portato in reparto per un virus intestinale, ma le sue condizioni di salute sono inaspettatamente precipitate.

Domenico era stato ricoverato presso l'ospedale di Catania ed aveva ricevuto le cure tramite il sondino che poi gli avrebbe trasmesso l'enterococco. Quando la situazione è peggiorata, i medici hanno disposto il trasferimento presso il Policlinico di Catania e poi presso l'ospedale di Messina, dove è stata accertata l'infezione.

A quel punto il bimbo è entrato in arresto cardiaco ed è stato ricoverato presso il nosocomio di Taormina dove poi è morto.

Secondo i sanitari, il virus aveva ormai intaccato gli organi vitali. Sul caso era stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico: sul corpicino senza vita del piccolo sono stati disposti due esami autoptici. L'ultimo è stato eseguito il 22 luglio scorso e ora il medico legale avrà a disposizione 60 giorni per depositare l'esito delle nuove perizie.

Nel frattempo la vicenda giudiziaria resta in stallo. L'associazione "Sicilia Risvegli" si è costituita parte civile nel procedimento giudiziario e ha assistito la famiglia del piccolo in tutte le fasi della denuncia.

"Stiamo aspettando che la burocrazia italiana ci porti a un vero dunque – ha spiegato a Fanpage.it il Presidente dell'Associazione, Salvatore Crisafulli -. Per adesso è tutto bloccato. Quello che sappiamo al momento è che questo bimbo è morto a causa di un virus contratto in ospedale. Vogliamo che siano accertate delle responsabilità e che la vicenda giudiziaria arrivi a un dunque. Noi ci siamo costituiti parte civile in quanto cittadini interessati dalla tragedia".