È morto il piccolo Domenico Bandieramonte, la famiglia: “Il bimbo ha preso un batterio in ospedale”

A cura di Gabriella Mazzeo

È morto il piccolo Domenico Bandieramonte, il bimbo di 4 anni ricoverato all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Secondo i familiari, il minore aveva contratto un batterio ospedaliero che ha presto raggiunto gli organi vitali come cuore e reni. La notizia del decesso è stata diffusa da alcuni amici della madre del bimbo sui social network.

Ambra Cucina, mamma del minore, aveva voluto raccontare pubblicamente la sua storia puntando il dito contro l'ospedale nel quale il piccolo era stato ricoverato per un disturbo intestinale.

Secondo la donna, il piccolo avrebbe poi contratto il batterio ospedaliero che sul suo organismo già debilitato ha avuto conseguenze terribili.

Secondo quanto spiegato dalla donna, tutto è iniziato il 29 giugno scorso, quando il bimbo si è sentito male a causa di nausea e dissenteria.

Il giorno dopo, la madre lo ha portato al pronto soccorso di un ospedale di Catania. Qui i medici lo hanno rimandato a casa parlando di un virus intestinale.

Il piccolo però stava ancora male e i genitori hanno deciso di riportarlo in ospedale, ottenendo però lo stesso risultato.

A questo punto i familiari del bimbo hanno scelto di rivolgersi al San Marco di Catania dove, dopo una notte in osservazione a causa di alcuni valori alterati, è stata decisa l'applicazione di un sondino.

Il bimbo si è aggravato ed è stato disposto il trasferimento presso il Policlinico di Catania. Dopo alcuni esami, è stato deciso il trasferimento a Messina. Qui i medici hanno accertato un'infezione da Enterococco.

Dopo l'arresto cardiaco il bimbo è stato trasferito all'ospedale di Taormina, dove però sono emerse conseguenze gravissime al cervello. Domenico è rimasto ricoverato in gravissime condizioni per diversi giorni fino al decesso.

La mamma è rimasta al suo fianco fino a quando il cuore del bimbo di 4 anni non ha smesso di battere. La storia del piccolo ha fatto in breve tempo il giro del web: il sindaco di Lampedusa, città di origine della mamma , aveva messo le energie del comune a disposizione della famiglia.

"Provvederemo a qualsiasi bisogno dei genitori" aveva fatto sapere il primo cittadino di Lampedusa. Tanta solidarietà anche dai cittadini che hanno cercato di trovare un centro specialistico per il bimbo tramite il passaparola.

Sconvolta la comunità di Lampedusa e quella di Catania. I residenti hanno iniziato ad organizzare una fiaccolata per il piccolo Domenico. "Deve avere giustizia – continuano a ripetere -. Non si può morire in questo modo".

“Voglio giustizia per mio figlio e voglio che emerga la verità – aveva detto la giovane mamma all'Ansa il giorno prima del decesso -. Nessun bambino deve passare quello che ha passato lui. Oggi all’ospedale pediatrico di Taormina stanno facendo di tutto per tenerlo in vita, ma al San Marco di Catania gli hanno fatto prendere l’infezione che lo sta uccidendo"