Dario Cipullo trovato morto nel canale, i genitori sentiti dai Carabinieri: accertamenti su corpo e cellulare
Vanno avanti senza sosta le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero della Procura di Novara Alessia Careri, sul decesso di Dario Cipullo. Il ragazzo di 16 anni è stato trovato morto nella mattinata di domenica 21 dicembre nel Canale Cavour, ad Agognate.
I militari dell'Arma hanno convocato i genitori del ragazzo e per diverse ore li hanno ascoltati. I familiari del 16enne hanno fornito agli investigatori "sommarie informazioni testimoniali".
A quanto si apprende, l'oggetto della deposizione è stata principalmente la ricostruzione della sequenza dei fatti avvenuti venerdì notte, quando il ragazzo, dopo aver partecipato a una cena con alcuni amici, non era rientrato a casa. Ma a madre e padre sono stati chiesti dettagli anche sul contesto delle relazioni di Dario.
I genitori sono stati accompagnati dall'avvocata Marina Chiarelli. Nella giornata di oggi, martedì 23 dicembre, sarà inoltre svolta l'autopsia sul corpo del giovane. A eseguire l'esame autoptico nel pomeriggio (e non questa mattina, come appreso in un primo momento, ndr) sarà la dottoressa Chiara Pasello, dirigente della medicina legale dell'Asl di Novara.
La perita è incaricata dalla Procura di cercare elementi importanti ai fini della ricostruzione dei fatti e dei momenti immediatamente precedenti al decesso del 16enne, su cui ci sono ancora tantissimi interrogativi.
Gli inquirenti, secondo quanto riportano i quotidiani locali, ha affidato anche un incarico di consulenza tecnica per l'esame del telefono cellulare di Dario. Il perito è Gabriele Adami.
Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un passaggio tecnico necessario per l'acquisizione e l'analisi del cellulare del ragazzo e dei vestiti che indossava al momento del ritrovamento.
Come però ha precisato nelle scorse ore l'avvocata Chiarelli, assessore regionale e amica della famiglia del giovane: "Dalle prime valutazioni non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Siamo di fronte a un tragico incidente. Confidiamo negli accertamenti in corso da parte degli organi preposti per sapere cosa sia successo".