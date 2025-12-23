Dario Cipullo trovato morto nel canale, i genitori sentiti dai Carabinieri: accertamenti su corpo e cellulare

Una foto del giovane diffusa da Amatori Rugby Novara

Vanno avanti senza sosta le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero della Procura di Novara Alessia Careri, sul decesso di Dario Cipullo. Il ragazzo di 16 anni è stato trovato morto nella mattinata di domenica 21 dicembre nel Canale Cavour, ad Agognate.

I militari dell'Arma hanno convocato i genitori del ragazzo e per diverse ore li hanno ascoltati. I familiari del 16enne hanno fornito agli investigatori "sommarie informazioni testimoniali".

A quanto si apprende, l'oggetto della deposizione è stata principalmente la ricostruzione della sequenza dei fatti avvenuti venerdì notte, quando il ragazzo, dopo aver partecipato a una cena con alcuni amici, non era rientrato a casa. Ma a madre e padre sono stati chiesti dettagli anche sul contesto delle relazioni di Dario.

I genitori sono stati accompagnati dall'avvocata Marina Chiarelli. Nella giornata di oggi, martedì 23 dicembre, sarà inoltre svolta l'autopsia sul corpo del giovane. A eseguire l'esame autoptico nel pomeriggio (e non questa mattina, come appreso in un primo momento, ndr) sarà la dottoressa Chiara Pasello, dirigente della medicina legale dell'Asl di Novara.

La perita è incaricata dalla Procura di cercare elementi importanti ai fini della ricostruzione dei fatti e dei momenti immediatamente precedenti al decesso del 16enne, su cui ci sono ancora tantissimi interrogativi.

Gli inquirenti, secondo quanto riportano i quotidiani locali, ha affidato anche un incarico di consulenza tecnica per l'esame del telefono cellulare di Dario. Il perito è Gabriele Adami.

Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un passaggio tecnico necessario per l'acquisizione e l'analisi del cellulare del ragazzo e dei vestiti che indossava al momento del ritrovamento.

Come però ha precisato nelle scorse ore l'avvocata Chiarelli, assessore regionale e amica della famiglia del giovane: "Dalle prime valutazioni non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Siamo di fronte a un tragico incidente. Confidiamo negli accertamenti in corso da parte degli organi preposti per sapere cosa sia successo".