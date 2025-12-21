Trovato morto ragazzo di 16 anni scomparso dopo cena con amici a Novara: il corpo in un canale

L’adolescente non era rientrato a casa venerdì motte dopo aver trascorso la serata a casa di amici per una cena. Era scattata così una vasta ricerca in tutta la zona che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre.

È stato trovato morto il ragazzo di 16 anni scomparso venerdì sera a Novara dopo una cena con amici. Il corpo senza vita dell’adolescente è stato rinvenuto nelle scorse ore nel canale Cavour ad Agognate, frazione del comune di Novara. Proprio in zona si erano concentrate le ultime ricerche del ragazzino che andavano avanti da ieri dopo la denuncia di scomparsa dei famigliari. Di lui infatti di erano perse le trace tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre quando non era rientrato a casa dopo aver trascorso la serata a casa di amici per una cena.

L’allarme però era scattato solo nella prima mattinata di ieri quando la mamma al risveglio si era accorta che non era nel suo letto. La donna aveva provato a contattarlo ma il suo telefono era stranamente spento. “Non lo spegneva mai” aveva denunciato la madre che quindi si era rivolta subito alle forze dell’ordine. Era scattata così una vasta ricerca in tutta la zona che però purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre.

Per il sedicenne, giovane atleta della squadra Under 18 del Gattico Rugby, erano stati lanciati anche diversi appelli social in cerca di aiuto. Dagli appelli era emerso che era stato visto per l'ultima volta intorno all'una di notte di sabato nei pressi di un centro commerciale locale. Secondo quanto ricostruito finora, in zona lo aveva lasciato il padre di un’amica che gli aveva dato un passaggio in auto dopo la festa tra amici.

Pare che fosse stato lo stesso adolescente a chiedere di essere lasciato in zona da dove poi avrebbe raggiunto a piedi casa sua che dista poche centinaia di metri. Da ieri i soccorritori avevano scandagliato la zona concentrandosi poi in località Agogna dove il suo telefono era stato localizzato per l’ultima volta.

Indicazioni che purtroppo si sono rivelate tragicamente utili. In zona sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e protezione civile, anche con cani molecolari, che hanno lavorato fino alla tarda mattinata di domenica quando purtroppo il 16enne è stato trovato morto in un canale.

Una notizia tragica che ha sconvolto parenti e amici che fino all’ultimo hanno sperato ed erano rimasti col fiato sospeso attendendo parole di conforto dai soccorritori. "Facciamo di tutto per trovarlo" era stato l'appello di tutti e per oggi era stata organizzata anche una battuta di ricerca da parte degli amici del ragazzo e dei suoi compagni del rugby. Sul tragico rinvenimento indagano ora le forze dell’ordine che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte del sedicenne.