Detenuto di 16 anni trovato morto in un carcere minorile inglese. La fidanzata: “Il corpo era ridotto a brandelli”

Il giovane è stato trovato in gravi condizioni nella sua cella ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Soffriva di problemi cardiaci, ma la sua fidanzata ha detto che il corpo “era ridotto a brandelli”. Qualcuno, dunque, potrebbe averlo picchiato a morte.

Un detenuto di 16 anni recluso presso l'istituto per giovani criminali di Feltham, nella zona ovest di Londra, è deceduto lunedì scorso. A renderlo noto è stato stamattina il Servizio di tutela dei minori britannico, spiegando che verranno condotti approfondimenti per accertare le cause della morte.

Stando a quanto riferiscono i media inglesi, il ragazzo sarebbe stato trovato privo di sensi all'interno della sua cella. Il personale del carcere avrebbe chiamato un'ambulanza che avrebbe poi portato l'adolescente in ospedale, dove è stato dichiarato morto due ore dopo.

La sua ragazza, che ha chiesto di restare anonima, ha detto che il sedicenne soffriva di una patologia cardiaca, ma non crede che questa sia stata la causa del suo decesso: quando le è stato chiesto di esaminare il corpo, ha detto che sembrava riportare gravi ferite. "Era ridotto a brandelli, coperto di graffi e lividi. Abbiamo dovuto guardarlo attraverso una vetrata, non ci è stato permesso di salutarlo come si deve".

Sulle cause della tragedia è stata aperta un'inchiesta e determinanti saranno i risultati dell'autopsia, tuttavia non è escluso che il ragazzo possa aver subito un pestaggio prima di essere trovato in fin di vita nella sua cella. Ma chi potrebbe averlo picchiato? Un altro detenuto o una guardia? Di certo nel 2019 la struttura di Feltham è stata oggetto di una notifica urgente da parte dell'Ispettorato penitenziario dopo aver rilevato che si trattava del penitenziario minorile più violento di tutto il Regno Unito. "Siamo profondamente rattristati dalla notizia della morte di un ragazzo dell'istituto penitenziario giovanile di Feltham, deceduto in ospedale lunedì 20 aprile, e i nostri pensieri vanno ai suoi amici e familiari. Come per tutti i decessi in custodia, il Garante delle carceri e della libertà vigilata avvierà un'indagine. Sarebbe inopportuno rilasciare ulteriori commenti in questo momento", ha dichiarato un portavoce del carcere.