Attualità
video suggerito
video suggerito

Coniugi trovati morti in casa a Firenze, cosa sappiamo: l’allarme lanciato dal figlio, nessun segno di effrazione

Continuano le indagini sulla morte dei coniugi Franco Giorgi e Gianna Di Nardo. I corpi sono stati trovati nella loro casa di Firenze con ferite d’arma da taglio. L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio, ma non si escludono altre piste.
Segui il nuovo profilo ufficiale Google di Fanpage.it.
A cura di Eleonora Panseri
11 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri per fare piena luce sulla morte dei coniugi Franco Giorgi, 74 anni, e della moglie Gianna Di Nardo, 68.

I corpi sono stati trovati ieri, domenica 30 novembre, nella loro casa in via Giampaolo Orsini, a Firenze. Sui cadaveri numerose ferite da taglio e c'è l'ipotesi, al momento la più accreditata, dell'omicidio-suicidio. Anche se gli investigatori non escludono altre piste e continuano a cercare elementi per definire anche il movente del delitto.

A scoprire i corpi è stato il figlio che, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, ha raggiunto l'abitazione. Una volta sul posto ha subito lanciato l'allarme e atteso l'arrivo dei soccorritori sul pianerottolo.

Leggi anche
Morti nel casolare a Udine, corpi in avanzato stato di decomposizione: ipotesi avvelenamento da monossido

In diverse stanze dell'appartamento sono state trovate tracce di sangue, elemento che fa pensare a un tentativo della prima vittima di fuggire o difendersi. O anche di entrambi, se non si esclude il coinvolgimento di una terza persona.

In corso le indagini dei Carabinieri, disposta l'autopsia

Stando a quanto riportano i quotidiani locali, nessuno avrebbe sentito o visto nulla di sospetto e sulla porta della casa non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione.

Dopo una prima ricognizione esterna, sui corpi, trasferiti alla medicina legale di Careggi, verrà eseguita l‘autopsia. L'esame servirà a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause del decesso.

Gli altri accertamenti sono affidati ai Carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Alessandro Piscitelli, che ieri si è recato nell'abitazione ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti sul posto.

I militari dell'Arma, a quanto si apprende, hanno acquisito le immagini delle telecamere per verificare chi è entrato o uscito dalla palazzina e sono alla ricerca di elementi che chiariscano un eventuale movente.

Sono stati presi i cellulari dei coniugi e il coltello, presunta arma del delitto, su cui saranno effettuati rilievi per capire chi lo ha impugnato.

Chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo

Franco Giorgi era il titolare di una bottega d’antiquariato nel quartiere di San Frediano, un'attività iniziata dal bisnonno. L'uomo era anche impegnato anche nel sociale, per anni aveva presieduto la casa del popolo del vicino borgo di San Niccolò.

Gianna Di Nardo, invece, era stata una dipendente comunale, da qualche anno era in pensione. “Una famiglia senza problemi economici, sempre curati, innamorati del loro unico figlio”, ha raccontato una vicina di casa al quotidiano La Nazione.

Il quartiere dove abitava la coppia è sotto choc. "Erano persone sempre molto gentili e pronte ad aiutare il prossimo", hanno spiegato alcuni residenti a Il Tirreno.

Attualità
11 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
In Ucraina
In Florida colloqui USA - Ucraina, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: "Chance per accordo"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: "Troverà un modo per finire la guerra"
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views