Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio: indagini in corso

Terribile scoperta oggi a Firenze dove una coppia di coniugi è stata trovata morta all'interno della propria abitazione con ferite compatibili con un'arma da taglio. Il macabro rinvenimento è avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, nell'abitazione di famiglia in via Orsini, in un appartamento di una palazzina del quartiere di Gavinana. Le due vittime sono marito e moglie, rispettivamente di 74 e 68 anni.

Dalle prime notizie, l'allarme sarebbe scattato intorno alle 14,30 di oggi quando sul posto sono accorsi i carabinieri che stanno indagando ora sulla dinamica dell'accaduto. Per la coppia però ormai non c'era più nulla da fare. I militari dell'Arma al momento stanno concentrando le indagini nel ricostruire le ultime ore di vita della coppia. A questo fine stanno cercando e ascoltando vicini e parenti più prossimi dei due coniugi tra cui anche il figlio che avrebbe dato l'allarme con una chiamata di emergenza dopo aver scoperto i due corpi di marito e moglie.

Sul luogo dell'accaduto son accorsi successivamente anche i reparti della scientifica, per i rilievi del caso in casa che aiuteranno a ricostruire la dinamica dei fatti, e il medico legale per accertare le possibili cause di morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa: dall'aggressione di terzi, cioè un duplice omicidio, a quella di un nuovo caso di omicidio suicidio fra coniugi.