Come sarà la Maturità 2022: le novità di prima, seconda prova e orale Tutto quello che c’è da sapere sula Maturità 2022: date dell’esame, novità su prima e seconda prova scritta e svolgimento del colloquio corale. La somma dei voti ottenuti, insieme ai crediti maturati nel corso del percorso scolastico, serviranno a stabilire il voto finale.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Maturità 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È tutto pronto per la Maturità 2022 che quest'anno terrà impegnati migliaia di studenti italiani a partire dal 22 giugno, data scelta per la prima prova scritta, quella d'italiano. Tante le novità di quest'anno, così come confermato dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione: lo schema non sarà quello classico, ma comunque meno light delle edizioni precedenti – quella 2020 e 2021 – con due prove scritte e una orale, che si terranno in presenza. Occhi puntati soprattutto sulla seconda prova d'indirizzo, che sarà scelta dalle singole commissioni. Seguirà il colloquio corale, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto sempre dalla Commissione. La somma dei voti delle singole prove, insieme ai crediti ottenuti nel percorso di studi, serviranno a determinato il voto finale. Ecco, allora, tutto quello che c'è da sapere sull'esame di Stato 2022.

Maturità 2022, tutte le date delle prove d'esame

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale, la prima prova della Maturità 2022 si terrà mercoledì 22 giugno 2022: a partire dalle 8:30 gli studenti dell'ultimo anno delle superiori si confronteranno con il tema d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio in tutta Italia. Il giorno successivo, giovedì 23 giugno, si terrà la seconda prova nelle materie d'indirizzo non ministeriale con le tracce verranno scelte dalle commissioni e saranno uguali per tutto l'istituto. Infine, ci saranno gli orali il cui calendario dipende dalle singole scuole ma che generalmente durano fino a fine giugno/inizio luglio.

La prima prova scritta, il tema d'italiano

Dopo due anni di pandemia, torna la prima prova scritta dell'esame di Stato con il tema d'italiano. In questo caso, nessun c'è cambiamento rispetto al passato. Saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Si ricordi che le tracce sono uguali per tutti gli istituti italiani e saranno scelte direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

Quali materie per la seconda prova dell'Esame di Maturità

La grande novità della Maturità 2022 riguarda proprio la seconda prova scritta. A differenza degli anni passati, quest'ultima, seppure rimarrà d'indirizzo e si svolgerà per tutti il 23 giugno, non sarà scelta a livello ministeriale, ma dai diversi istituti che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Ma come funziona? La prova avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Le materie sono state scelte dal Ministero. Ad esempio, se per il Liceo classico l’esame verterà su Lingua e cultura latina, per lo scientifico sarà invece Matematica al centro dello scritto, oppure Economia aziendale per l'Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" o Igiene e cultura medico-sanitaria per l'Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo "Servizi socio-sanitari". Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d'esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 15 maggio predisposti dai Consigli di classe. Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte.

Come sarà il colloquio orale all'esame di Maturità 2022

Chiude l'esame di Maturità 2022 il colloquio orale. Anche qui non mancano le novità: il colloquio si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso della prova orale il candidato dovrà presentare la relazione sull'esperienza di alternanza scuola-lavoro, dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica e rispondere alle domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione. Abolita la tesina. Si ricorda che il colloquio si potrà svolgere in presenza o in videoconferenza, per i candidati che – presentando la necessaria documentazione – dimostreranno l’impossibilità di lasciare il proprio domicilio.

Come calcolare il voto della maturità: i punteggi di prove e crediti

Secondo quanto previsto dall'ultima ordinanza ministeriale, per il calcolo del voto finale, che verrà sempre espresso in centesimi, alla prova di italiano saranno attribuiti fino a 15 punti e alla seconda fino a 10. Il colloquio vale invece un totale che arriva a 25 punti. Al credito scolastico sarà attribuito un punteggio fino a un massimo di 50 punti, così come richiesto negli ultimi mesi da studenti e associazioni di categoria. Previsti anche gli eventuali 5 punti di bonus che la commissione può decidere di dare al termine del colloquio orale ad alcuni studenti per alzarne il punteggio finale. Le condizioni da soddisfare sono due:essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità (scritto + orale). Il voto massimo rimane quindi 100 e il minimo 60. Qualcuno potrà anche tentare di ottenere la lode, ma dovrà avere una media del 9 durante il triennio e il massimo punteggio in tutte le prove dell’esame di Stato. Le prove Invalsi svolte durante l’anno non costituiranno requisito di accesso agli esami di maturità, così come lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Commissione d'esame alla Maturità 2022

La commissione degli esami di Maturità è mista per tutte le scuole italiane e sarà formata da alcuni dei docenti interni e dai cosiddetti “commissari esterni” in arrivo da altri istituti. Nello specifico, la commissione è composta da sei commissari interni e un presidente esterno. Le discipline affidate agli esterni sono state rese note dal MIUR entro il 30 gennaio. Entro martedì 12 aprile è inoltre prevista la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe e le domande dei presidenti di commissione.