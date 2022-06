Maturità 2022, prof scopre errore nella traccia su Pascoli Un docente di Brescia ha scoperto un errore nella traccia della tipologia A (analisi del testo) della prima prova della Maturità 2022 relativo alla poesia “La via ferrata” di Giovanni Pascoli.

Ci sarebbe un errore in una delle 7 tracce d'italiano scelte dal Ministero dell'Istruzione per la prima prova scritta della Maturità 2022, tenutasi ieri in tutta Italia. L'errore in questione si troverebbe nell'analisi del testo della poesia "La via ferrata" di Giovanni Pascoli.

A scoprire l'errore è stato un docente che insegna in una scuola superiore a Orzinuovi, nel Bresciano. Sotto accusa è finita la nota del ministero in merito al ‘femminil lamento' di Pascoli. "Il Ministero nella nota numero 3 della poesia di Pascoli ‘La via ferrata' attribuisce il ‘femminil lamento' citato dall'autore al fatto che i ‘fili del telegrafo emettono un suono che talora pare lamentosa voce di donna", ha spiegato al Giornale di Brescia il professor Francesco Uberti.

"In realtà non è così. Il lamento viene paragonato da Pascoli al treno e non al telegrafo" ha precisato il docente di italiano del liceo di Orzinuovi nel Bresciano.