Come calcolare il voto della Maturità 2022 tra crediti, scritti e orale: la tabella di conversione Come si calcola il voto finale dell’esame di Maturità 2022? Ecco tutte le novità sui punteggi delle prove scritte, del colloquio orale e del credito scolastico con le relative tabelle di conversazione.

A cura di Ida Artiaco

Studenti scoprono i voti dell’esame di Maturità (Getty).

La Maturità 2022 si avvicina per migliaia di studenti italiani, che già cominciano a farsi un'idea di quale potrebbe essere il voto finale. Non mancano le novità: secondo l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione sull'esame di Stato, le prove dell'esame, le due scritte e l'orale, varranno, in tutto, 50 punti così come i crediti del triennio che dovranno essere convertiti mediante la tabella di conversione fornita dal MI. Il punteggio massimo sarà 100, il minimo 60, e i più meritevoli potranno anche aspirare alla lode. Ecco, allora, come si calcola il voto finale del diploma tra punteggio delle singole prove e crediti ottenuti durante il triennio.

Come si calcola il voto della maturità 2022, le novità

Secondo quanto previsto dall'ultima ordinanza ministeriale, il voto finale è espresso dalla somma delle prove d'esame, per un totale di 50 tra scritti e orale, e del credito scolastico ottenuto nel corso del triennio. Quest'ultimo può arrivare ad un massimo di 50 punti, così come richiesto negli ultimi mesi da studenti e associazioni di categoria. È questa la grande novità della Maturità 2022: la bozza iniziale dell'ordinanza ministeriale prevedeva inizialmente 40 punti per il triennio e di 60 per le prove d'esame, ma nella versione definitiva vengono invece attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove, secondo quanto indicato nella tabella di conversione.

La tabella di conversione dei crediti scolastici per la maturità 2022

Dunque, il peso delle prove sarà pari a quello dei crediti scolastici, nell'ottica di garantire un'equità nella valutazione dei singoli studenti alla luce dei disagi vissuti negli ultimi due anni di pandemia Covid. Fondamentale è la tabella di conversione del credito scolastico e per le prove scritte, contenuta in uno degli allegati dell'ordinanza ministeriale, espressi in quarantesimi e ventesimi nella colonna sinistra e convertiti in cinquantesimi, quindicesimi e decimi in quella di destra.

Quanti punti vengono assegnati per le prove scritte

I voti per le tre prove saranno così suddivisi: 15 punti per la prima prova scritta d'italiano, uguale per tutti e che si svolgerà il prossimo 22 giugno; 10 per la seconda prova scritta d'indirizzo, che quest'anno sarà decisa dai singoli istituti; 25 per il colloquio orale.

Come cambia il punteggio per l'orale della Maturità

Dunque, per l'orale ci saranno 25 punti a disposizione, che verranno attribuiti secondo l'apposita griglia di valutazione. Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) che sarà sottoposto al candidato. Il candidato dovrà anche dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica, analizzerà, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Cosa sono i punti bonus e come ottenere la Lode

Sono previsti anche eventuali 5 punti di bonus che la commissione può decidere di dare al termine del colloquio orale ad alcuni studenti per alzarne il punteggio finale. Le condizioni da soddisfare sono due: essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità (scritto + orale). Il voto massimo rimane quindi 100 e il minimo 60. Qualcuno potrà anche tentare di ottenere la lode, ma dovrà avere una media del 9 durante il triennio e il massimo punteggio in tutte le prove dell’esame di Stato. Le prove Invalsi svolte durante l’anno non costituiranno requisito di accesso agli esami di maturità, così come lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Perché è importante ottenere un buon voto all'esame di Maturità

L'importanza del voto della Maturità dipende da ciò che si intende fare una volta ottenuto il diploma. Per chi voglia proseguire gli studi in Italia, il punteggio ottenuto all'esame di Stato non ha valore, se non simbolico, in quanto i test di ingresso non ne tengono conto, neanche quello di Medicina. Discorso diverso per chi voglia tentare le proprie carte nelle università straniere, che spesso si basano proprio sul voto di maturità per selezionare i candidati. Più utile è anche il punteggio della Maturità per chi decida di intraprendere strade diverse. Ad esempio, nei concorsi pubblici vengono assegnati dei punti incrementali in base alla valutazione ottenuta all’esame di Stato, mentre alcune società richiedono un voto minimo di diploma per procedere con l'assunzione, come nel caso di Poste Italiane.