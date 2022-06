Chi è Oliver Sacks, l’autore di Musicofilia alla prima prova della Maturità 2022 Una delle tracce della tipologia B dell’esame di maturità 2022 parte da un testo tratto dal libro Musicofilia di Oliver Sacks.

A cura di Redazione Cultura

Oliver Sacks (Photo by Thos Robinson/Getty Images for World Science Festival)

Una delle tracce della tipologia B dell'esame di Maturità 2022, ovvero quello dell'analisi e produzione di un testo argomentativo, parte da un testo dello scrittore e scienziato Olivers Sacks selezionato dal suo libro "Musicofilia", pubblicato da Adelphi nel 2007 in cui l'autore britannico "esplora la straordinaria robustezza neurale della musica e i suoi nessi con le funzioni e disfunzioni del cervello" e si chiede: "Allucinazioni sonore, amusia, disarmonia, epilessia musicogena: da quali inceppi nella connessione a due vie fra sensi e cervello sono causate?" come si legge nella presentazione che ne fa la casa editrice.

Di cosa parla Musicofilia, il libro di Oliver Sacks

Il Miur ha dato in lettura uno stralcio dell'introduzione del libro di Sacks, in cui l'autore scrive: "È proprio strano vedere un'intera specie – miliardi di persone – ascoltare combinazioni di note prive di significato e giocare con esse: miliardi di persone che dedicano buona parte del loro tempo a quella che chiamano «musica», lasciando che essa occupi completamente i loro pensieri" a quel punto fa riferimento ai Superni "gli alieni dall'intelletto superiore descritti da Arthur C. Clarke nel romanzo Le guide del tramonto" che a differenza degli umani non riescono a "concepire che cosa accada negli esseri umani quando fanno o ascoltano musica, perché in loro non accade proprio nulla".

A differenza dei Superni, però, negli esseri umani, dice Sacks "questa ‘musicofilia' traspare già nella prima infanzia, è palese e fondamentale in tutte le culture". Insomma, il viaggio di Sacks nella musicofilia avviene come spesso per lui partendo dal dato reale, analizzando, interrogando e ascoltando i suoi pazienti, quindi l'autore porta il lettore ad assistere ai successi della musicoterapia in casi di autismo, Parkinson e la demenza. Analizza la bellezza della musica ma anche in che modo può diventare ossessione: "Il primo stimolo a pensare alla musica e a scriverne mi si presentò nel 1966, quando vidi i profondi effetti che essa esercitava sui pazienti gravemente parkinsoniani che in seguito avrei descritto in Risvegli. E da allora, in molti modi – più di quanti potessi forse immaginare – la musica si è imposta di continuo alla mia attenzione, mostrandomi i suoi effetti su quasi ogni aspetto della funzione cerebrale, e della vita".

Chi è Oliver Sacks

Nessuno più Oliver Sacks poteva affrontare l'argomento: neurologo e scrittore inglese, scomparso nel 2015 Sacks si è caratterizzato per la grande capacità di divulgazione scientifica senza mai perdere il gusto per la narrativa e il racconto. Conseguita la laurea in Medicina e specializzatosi in Neurologia, rispettivamente alla St. Paul's School (Londra) e al Queen's College (Oxford), si è trasferito a New York, dove è divenuto professore di Neurologia clinica presso l'Albert Einstein college of medicine e come ricorda la sua biografia "si è occupato delle problematiche poste da pazienti sofferenti di emicrania cronica e di parkinsonismo postencefalico; ha studiato inoltre le funzioni e le sindromi dell'emisfero destro, nonché le ripercussioni, a livello centrale, di lesioni periferiche o di deficit specifici, quali la sordità congenita". In Italia i suoi libri sono pubblicati da Adelphi che nel catalogo, tra le altre cose, ha "L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello", "Ogni cosa al suo posto", "Il fiume della coscienza", "Gratitudine", "In movimento" e "Diario di Oaxaca".