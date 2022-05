Guida alla prima prova dell’esame di Maturità 2022: le tracce del tema d’italiano Dalle tracce alla durata, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prima prova scritta della Maturità 2022: per la prima volta dopo due anni torna il temuto tema d’italiano uguale per tutti gli istituti e stabilito dal Ministero dell’Istruzione.

A cura di Ida Artiaco

Alla Maturità 2022 torna dopo due anni la prima prova scritta d'italiano, in programma il prossimo 22 giugno. Le sette tracce del tema saranno come sempre scelte dal Ministero dell'Istruzione e saranno uguali per tutti gli indirizzi. Gli studenti dovranno sceglierne una a seconda della propria preparazione e sensibilità. Altra novità degli esami di quest'anno riguarda il punteggio: per il voto finale, secondo l'ordinanza ministeriale, il percorso scolastico avrà lo stesso peso delle prove, dunque al triennio saranno attribuiti massimo 50 punti di credito e i punti delle prove diventano 50, così distribuiti: 15 punti per la prima prova, 10 per la seconda e 25 per il colloquio orale. Ecco, di seguito, tutto quello che c'è da sapere sulla prima prova della Maturità 2022.

Prima prova scritta alla Maturità 2022: lo svolgimento del tema d'italiano

La prima prova scritta alla Maturità 2022 si comporrà di 7 tracce suddivise per tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario (tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). La prova accerta "la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato", come si legge nel Decreto Ministeriale 23/2003. Gli studenti dovranno scegliere una delle tracce a loro piacimento. Sul sito del Ministero è possibile consultare esempi di tracce con le simulazioni degli anni passati.

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario

La prima tipologia della prova d'italiano alla Maturità 2022 riguarda l'analisi del testo. Gli studenti si troveranno davanti due testi di prosa o di poesia, tratti da un’opera di un autore italiano vissuto nel periodo storico dall'Unità d'Italia in poi. Ne sceglieranno uno. Poi, passeranno all'analisi vera e propria che è divisa in tre parti:

comprensione : riassumere brevemente il contenuto dello scritto presentato nella traccia;

: riassumere brevemente il contenuto dello scritto presentato nella traccia; analisi: rispondere ad alcune domande che riguardano gli aspetti stilistici, narrativi o formali del brano o del componimento;

rispondere ad alcune domande che riguardano gli aspetti stilistici, narrativi o formali del brano o del componimento; interpretazione e approfondimenti: scrivere una breve riflessione, di solito sul tema principale del testo, facendo riferimento anche ad altre opere di autori italiani che hanno affrontato lo stesso argomento.

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

Per quanto riguarda la seconda tipologia di tracce, ci sono diversi ambiti tra cui scegliere, come quello artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Ogni traccia propone un tema centrale ed è accompagnata da un documento da un estratto di un testo, da cui gli studenti dovranno partire per sviluppare la propria tesi, inserendo nello stesso elaborato anche un'antitesi da confutare ed esempi a sostegno della propria testi.

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Infine, c'è il tema di attualità, che comprende due tracce d'argomenti vicini alle esperienze personali degli studenti. Secondo quanto è scritto nel regolamento della prima prova, infatti, l’argomento viene "attinto al corrente dibattito culturale", quindi è importante per coloro che scelgono questa tipologia di traccia essere informati sull’attualità nazionale ed internazionale. Per svolgere questa traccia si può fare riferimento a ciò che si è studiato nel percorso di studi e alle informazioni raccolte seguendo i telegiornali, leggendo saggi e siti web, ascoltando la radio.

Quanti punti vale il tema d'italiano alla Maturità 2022

I professori assegneranno un voto in quindicesimi alla prima prova d'italiano della Maturità 2022. Il massimo che si può ottenere è dunque 15. Il punteggio viene assegnato tenendo conto le griglie di valutazione proposte dagli Uffici scolastici Regionali. Si ricordi che sempre il Ministero precisa che "la sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare".

Quanto dura la prima prova scritta e cosa si può portare all'esame

La prima prova dell'esame di Maturità dura in totale 6 ore. Si parte alle ore 8:30 con l'apertura dei plichi contenenti le tracce in arrivo dal Ministero. Se si termina prima delle 6 ore, si può cominciare a consegnare e uscire, a patto che però siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova. Alla prima prova si deve portare il dizionario d'italiano e le penne mentre i fogli protocollo saranno forniti direttamente dalla scuola.