Seconda prova scritta alla Maturità 2022: materie, punti e durata Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda prova della Maturità 2022: le materie per indirizzo di studio, la durata, il ruolo delle commissioni e i punti che concorrono a determinare il voto finale.

A cura di Ida Artiaco

Tornano le prove scritte alla Maturità 2022: dopo la prima prova d'italiano, uguale per tutti, ci sarà di nuovo anche la seconda prova scritta d'indirizzo, che era stata eliminata negli ultimi due anni a causa dell'emergenza Covid-19. La seconda prova, come viene ricordato nell'ordinanza del Ministero, serve a verificare le competenze acquisite dagli studenti nelle discipline più importanti per ogni corso di studio, ovvero nelle materie caratterizzanti. L'appuntamento è per il 23 giugno: gli studenti del liceo classico dovranno confrontarsi con la versione di latino, quelli del liceo scientifico con i quesiti di matematica e fisica e quelli del linguistico con la traccia in lingua. Ma a differenza del passato, quest'anno saranno le commissioni a decidere il contenuto della prova. I docenti titolari delle materie scelte dal MI devono preparare tre tracce entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 15 maggio di tutte le classi coinvolte. Si ricordi che la durata della seconda prova varia a seconda dell'indirizzo di studio: si va dalle 6 ore per il liceo classico e scientifico ai due giorni per il liceo musicale e coreutico.

Le materie della seconda prova d'esame alla Maturità 2022 per indirizzi scolastici

Nell'ordinanza firmata dal Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, vengono definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione, comprese le materie della seconda prova. Eccole di seguito divise per indirizzo di studi:

Le materie della seconda prova per i licei:

classico: Latino;

scientifico: Matematica;

linguistico: Lingua e cultura straniera;

artistico: diverso a seconda dell’indirizzo;

scienze umane: scienze umane;

scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica;

liceo musicale e coreutico: teoria, analisi e composizione.

Discipline caratterizzanti per gli istituti tecnici:

amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale;

relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geo-politica;

meccanica, meccatronica ed energia: impianti energetici, disegno e progettazione;

indirizzo turistico: discipline turistiche e aziendali;

trasporti e logistica: logistica;

elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica;

informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti;

agrario: trasformazione dei prodotti;

moda: ideazione e progettazione prodotti;

grafica e comunicazione: progettazione multimediale.

Le materie degli istituti professionali per la seconda prova:

agricoltura: economia agraria e dello sviluppo territoriale;

servizi socio sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria;

alberghiero/ enogastronomia: scienza e cultura dell’alimentazione;

accoglienza turistica: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva;

servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali.

Maturità 2022, quanto dura la seconda prova scritta

La durata della seconda prova della Maturità 2022 varia a seconda degli indirizzi di studio. Generalmente la prova comincia alle 08:30 della data indicata – quest'anno il 23 giugno -, si svolge in un giorno e ha una durata massima di 6 o 8 ore ma ovviamente ci sono diverse eccezioni: se quella del liceo classico ha una durata di sei ore, quelle del liceo musicale e coreutico si tiene in due giorni. Addirittura, nei licei artistici si svolge in un massimo di tre giorni, per 6 ore al giorno (escluso il sabato).

Quanti punti vale la seconda prova della Maturità 2022

La seconda prova della Maturità 2022 vale in totale 10 punti, che sommati a quelli della prima prova (massimo 15 punti), del colloquio (massimo 25 punti) e dei crediti formativi del triennio (massimo 50 punti), determineranno il voto finale dell'esame di Stato.

Cosa si può portare alla seconda prova scritta

Tutti gli studenti di alcuni indirizzi di studio (per esempio il liceo scientifico) potranno portare una calcolatrice in seconda prova, tra quelle ammesse dal Ministero dell'Istruzione. In realtà, vanno bene tutti i tipi, basta che non sia programmabile. Quelli del liceo classico potranno portare il vocabolario di latino, quelli del liceo linguistico il vocabolario di lingua straniera. Nel caso delle scienze sociali si tratta di un vocabolario in lingua italiana. Al liceo musicale si deve portare lo strumento oggetto della seconda prova e matite, compassi, squadre e strumentazione tecnica per liceo artistico e alcuni tecnici. Non dimenticate neppure il codice civile per svolgere la seconda prova in alcuni istituti tecnici.