Camion travolge 4 auto a Capo d’Olrando: muore imprenditore 60enne, grave la moglie che era con lui Gravissimo incidente stradale sulla statale 113, nei pressi del Viadotto Milio, a Capo d’Orlando. La vittima è Carmelo Masi, 60 anni, originario di Brolo, titolare di un’azienda agrozootecnica. Grave la moglie che era con lui in macchina.

Drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, lungo la Strada Statale 113, a Capo d’Orlando (provincia di Messina) nei pressi del viadotto Milio, in Sicilia. Nel sinistro Un imprenditore di 60 anni, Carmelo Masi, residente a Brolo, è morto, mentre è in gravi condizioni la moglie che viaggiava accanto a lui.

Stando alle prime ricostruzioni, un tir che viaggiava in direzione Messina sarebbe sbandato investendo quattro auto che, incolonnate nella loro destra, procedevano in senso opposto. Una delle quattro auto centrate era la Audi condotta dal Masi mentre una parte del camion è andata a fuoco.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, per il 60enne non c’era più nulla da fare mentre la moglie, con l’elisoccorso, è stata trasportata al policlinico di Messina e ricoverata in gravi condizioni.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti di polizia del Commissariato di Capo d’Orlando, il transito è rimasto bloccato per alcune ore. Carmelo Masi era il titolare dell’azienda Agrozoo di Brolo, nei pressi del centro commerciale.

