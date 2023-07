Caldo record a Sanluri, è in Sardegna il Comune più rovente d’Italia: “Oggi 47°C, ma siamo pronti” L’ondata di caldo durerà ancora diversi giorni. Tra i comuni dove la colonnina del termometro schizzerà più in alto c’è Sanluri, città nella provincia sarda del Medio Campidano. Fanpage.it ha chiesto al sindaco, Alberto Urpi, come il suo comune sta vivendo questi giorni di temperature record.

A cura di Biagio Chiariello

Fa già caldissimo in tante zone d'Italia, ma nei prossimi giorni avremo a che fare con una delle ondate di calore più intense degli ultimi tempi. Il ritorno di Caronte farà schizzare le temperature verso i 40 gradi in molte città. Afa e temperature roventi, un mix esplosivo.

Ma non su tutta la penisola l'anticiclone nordafricano agirà allo stesso modo: il caldo più intenso sta interessando in particolare la Sardegna, come si evince dai valori del bollettino Arpa per i prossimi giorni.

Nell’isola picchi ben oltre i 40 gradi sulle zone interne meridionali, come ad esempio a Sanluri: comune dell'entroterra, l’alto tasso di umidità farà il resto, aumentando le temperature percepite e facendo peggiorare ulteriormente le condizioni di disagio fisico.

Leggi anche Quali saranno i giorni più caldi della prossima settimana

Alberto Urpi, sindaco di Sanluri

Abbiamo chiesto ad Alberto Urpi, sindaco della città sarda, nella Provincia del Medio Campidano, come Sanluri sta vivendo questa impennata di caldo estremo.

Come si vive ad oltre 40 gradi?

Le rispondo con una battuta "Ci sentiamo più in Africa che in Italia!". La realtà è che in questi giorni abbiamo il condizionatore acceso in tutte le strutture pubbliche, in particolare quelle dove ci sono bambini e anziani. Siamo il comune più caldo d'Italia, oggi la temperatura massima era di 47°… oltretutto siamo nell'entroterra e non sulla costa, non c'è vento e quindi non è facile. Ma cerchiamo di vivere bene ugualmente.

Ci sono stati disagi o problemi legati al gran caldo?

Nulla in particolare. Qualche impresa/ditta ci ha comunicato che non manderà i propri operai per un paio di giorni a proseguire i lavori visto le temperature elevate. Ma altri problemi particolari non ce ne sono stati.

Quale consigli dà ai suoi cittadini?

Nei prossimi giorni farà ancora molto caldo, ma siamo pronti. Noi abbiamo attive tutte le allerte caldo del caso. Quindi il mio consiglio è di fare attenzione specialmente per bambini e anziani: stare al fresco il più possibile e non uscire nelle ore più calde del giorno.