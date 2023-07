Quanto dura l’ondata di caldo in Italia, le previsioni meteo di Giuliacci: “In arrivo giorni roventi” Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, sono in arrivo i giorni più caldi dell’estate 2023: “Il 19 luglio si raggiungeranno valori elevati al Centro Nord e il 22 al Sud”. Ma guai a parlare di tempesta di caldo: “È una bufala”.

A cura di Ida Artiaco

L'Italia è sì nel bel mezzo dell'ondata di caldo più importante e intensa dell'estate, che durerà al Nord fino al 19 luglio e al Sud fino almeno al 22 e poi al 25, ma non è vero che ci sarà una "tempesta di caldo" né che si raggiungeranno i 50 gradi centigradi.

Parola del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e ha spiegato perché non è corretto parlare di "hot storm" o tempesta di caldo, seppur ci troviamo alle prese con una forte ondata di caldo.

Perché non si può parlare di tempesta di caldo o hot storm secondo Giulicci

Secondo Giuliacci, "non è vero che in Italia si raggiungeranno i 50 gradi centigradi. È una bufala dovuta a un errore nella comprensione di una immagine satellitare dell'Esa. Il 13 luglio l'Agenzia spaziale europea ha infatti diffuso una immagine del satellite dove su Francia, Spagna, Italia e Grecia al suolo vi erano segnalati 46/48 gradi. Pertanto, siccome le temperature erano in aumento, molti hanno dedotto che in questi giorni avremmo raggiunto i 50 gradi. Ma si tratta per l'appunto della temperatura del suolo".

In altre parole, per l'esperto "si è confuso la temperatura del suolo, della strada, dei campi, con quella dell'aria, calcolata invece a 2 metri e che è almeno 10 gradi più bassa di quella del suolo. Non è stato capito il messaggio dell'Esa". Tuttavia, ha continuato Giuliacci, "i 40 gradi saranno registrati in numerose località, soprattutto in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, e probabilmente anche nelle zone interne della Toscana e del Lazio".

Non esiste neppure alcuna tempesta di caldo: "Anche questa è una bufala, sempre perché c'è stato un errore nella comprensione dei dati Esa non facendo capire che si tratta di temperature del suolo. È normale che sull'asfalto sia molto più rovente di quella dell'aria. Mi sento di smentire tutto questo", ha precisato il colonnello.

Quanto dura e quando finisce l'ondata di caldo al Nord e al Sud

L'ondata di caldo in corso avrà durata diversa tra il Nord e il Sud dell'Italia. Secondo Guliacci, "durerà fino a mercoledì 19 luglio al Centro Nord, a cui seguirà una fase temporalesca, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori fino al 24 ci saranno quasi ovunque 40 gradi. Poi le temperature scenderanno come al Settentrione di 4 o 5 gradi, per risalire tra il 25 e il 26 e riscendere nuovamente tra il 26 luglio e l'1 agosto in maniera definitiva assestandosi sui 30/35 gradi".

Per l'esperto, "questa è l'ondata di caldo più intensa a livello di valori raggiunti e perché interessa tutta Italia. L'area più infuocata è la Sardegna, con punte di 45 gradi nelle zone interne. Le giornate più calde saranno il 19 luglio al Centro Nord e al Sud intorno al 22 luglio".