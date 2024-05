video suggerito

Previsioni meteo del weekend: bel tempo in tutta Italia, aumentano le temperature Tra sabato 4 e domenica 5 maggio l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia si allontana e torna la primavera, bel tempo da Nord a Sud con temperature che toccheranno anche i 30° in alcune zone grazie al rinforzo dell’anticiclone africano. Le previsioni meteo del weekend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ondata di maltempo è ormai alle spalle e sull'Italia per questo primo weekend di maggio le previsioni meteo preannunciano sole e un aumento delle temperature praticamente ovunque grazie al rinforzo dell'anticiclone africano.

Il brutto tempo dei giorni scorsi, culminate con una grandinata, come quella di Roma, lascerà quindi spazio ad un generale miglioramento della situazione meteorologica, caratterizzato da un aumento termico.

In particolare nella giornata di sabato 4 maggio, le previsioni delineano poche precipitazioni perlopiù confinate nelle zone di montagna, mentre da domenica 5 maggio tempo prevalentemente soleggiato. La colonnina del mercurio salirà addirittura ai 30°C in Sardegna e ia 28°C in Sicilia, anche se farà fatica a superare i 22-23°C sullo Stivale.

Meteo sabato 4 maggio: aumentano le temperature

La giornata di Sabato 4 Maggio vedrà un aumento dell'alta pressione e ciò porterà a condizioni meteorologiche gradevoli praticamente ovunque.

Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Nuvoloso sul resto d’Italia, ma alternate a momenti di bel tempo e con poche piogge che si concentreranno prevalentemente su Alpi, Prealpi, Gargano e rilievi della Calabria.

Temperature massime in aumento in gran parte d’Italia, in maniera più marcata nelle regioni tirreniche. Moderati venti di Maestrale al Sud.

Le previsioni meteo di domenica 5 maggio: bel tempo in tutta Italia

Bel tempo assicurato anche per la giornata di Domenica 5 Maggio con l'alta pressione che manterrà il suo predominio sull'Italia, garantendo un'altra giornata caratterizzata dal bel tempo.

Quindi cielo sereno o poco nuvoloso su medio e basso versante adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nuvoloso sul resto d’Italia, anche se ci saranno le schiarite, specie al Centro-Sud e Isole: nel corso del giorno precipitazioni isolate e di breve durata su zone alpine e Liguria.

Temperature massime in crescita, soprattutto al Sud e Isole. Venti in generale di debole intensità.