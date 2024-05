Maltempo, forte grandinata sulla capitale: strade imbiancate e chicchi “come palline da tennis” a Roma Chicchi “grandi come palline da tennis” sono caduti fitti fitti questa sera in numerose zone della capitale: “Una grandinata pazzesca a Roma”, il commento sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Chicchi di grandine sul tergicristalli di un'automobile all'Infernetto a sinistra. A destra via della Magliana Nuova.

Una forte grandinata nella sera di oggi, giovedì 2 maggio, si è abbattuta sulla capitale. Chicchi grossi e spessi sono caduti, fitti fitti, in una Roma di maggio. La reazione di cittadini e cittadine sui social non si è fatta attendere.

Chicchi di grandine sulla capitale: "Sono come palline da tennis"

"Assurdo, sembra dicembre", dice qualcuno. "Spero che non abbia fatto danni a persone o cose. Qui in casa sono arrivati questi chicchi, si sono scaraventati sulle finestre, temevo ad un certo punto che potessero romperle", dice un altro. "Grandine come palline da tennis, mai vista così grande", aggiunge un altro. Pochi i quartieri non raggiunti dalla grandine, come il quadrante di Roma nord ovest.

Chicco di grandine caduto ad Acilia. Foto dal gruppo "Meteo Roma" di Facebook.

"Impressionante, una roba da paura", scrivono alcuni, commentando le immagini dei chicchi di grandine, grossi almeno come palline.

Quali sono i quartieri colpiti dalla grandinata

Dall'Infernetto (in una delle due foto in apertura) ad Acilia, da Garbatella al Quarticciolo, dalla Magliana (come la seconda foto in apertura) a Centocelle, come mostra, nel video, la ripresa in via dei Platani, ma anche nelle zone periferiche, come Vitinia e nelle centrali, come piazza Re di Roma o Circo Massimo. La grandinata ha colpito numerose zone della città, soprattutto nei quadranti di centro sud. Ma non è detto che sia finita qui: le nuvole restano a coprire il cielo e anche per la giornata di domani, venerdì 3 maggio 2024, è attesa una nuova allerta di colore giallo.