Il maltempo si abbatte sull’Italia: alberi caduti a Genova, allagamenti a Padova e in Umbria Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno creato disagi in tutto il centro-nord: in Veneto acqua alta a Venezia, allagamenti anche nello Spezzino, un albero cade su tre auto in sosta a Genova. Problemi anche ad Orvieto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo è tornato ad abbattersi sull'Italia. Dall'Umbria al Piemonte passando per Liguria e il Veneto sono stati segnalati allagamenti, alberi caduti, frane e soprattutto piogge incessanti che hanno provocato non pochi disagi.

Liguria, a Genova un albero cade su tre auto in sosta

Dal Savonese fino allo Spezzino, è stata una mattinata di bruttissimo tempo sulla Liguria. I forti temporali si estendono dal mare verso l'entroterra, fino a sconfinare al Piemonte. Nello Spezzino, numerosi gli allagamenti, come quello che ha portato alla chiusura della strada provinciale 530 per Portovenere: a La Spezia la centralina di Fabiano ha segnalato 78 mm, ma Fornola (Vezzano Ligure, SP) con il livello del Magra che sale vistosamente, pur mantenendosi sotto la soglia di guardia.

In queste ultime ore, a Genova, in corso Montegrappa un albero si è abbattuto all'altezza del tornante di via Asiago, danneggiando tre auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

E all'alba, in piazza del Cavalletto in centro città, sono caduti alcuni pezzi di cornicione dalla facciata di un palazzo.

Continua a piovere in Piemonte

Le forti piogge sul territorio del Piemonte continuano. Già ieri l'Arpa aveva segnalato temporali e anche neve sui 1800-2000 metri. Nel biellese ieri sono intervenute le squadre dei pompieri per la caduta di alberi nelle strade. Mentre nel cuneese ci sono stati problemi per le esondazioni di canali e per fenomeni franosi sulla collina di Peveragno.

A Torino non si registrano particolari disagi, anche se dopo una pausa di alcune ore ha ripreso a piovere, con rovesci di media intensità. Resta alta l'allerta per dissesto idrogeologico.

Il maltempo in Umbria

In Umbria segnalati disagi soprattutto ad Orvieto per "allagamenti e cadute di piante", soprattutto al cimitero monumentale attualmente "non è accessibile". E lo stesso Comune comunica che è in corso la rimozione delle piante cadute su due strade.

Il Maltempo continuerà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 3 maggio. Un miglioramento è previsto a cominciare dalla notte di sabato. Le precipitazioni intense hanno prodotto anche un importante abbassamento delle temperature che si attestano attorno ai 10-11 gradi e sono date in ulteriore diminuzione.

In Veneto acqua alta a Venezia

Il maltempo in Veneto ha riguardato sopratutto la zona di Padova. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco. Nei casi più critici cantine e garage sono stati invasi dall'acqua.

E la pioggia non smette. Dal pomeriggio previsto un ingrossamento di alcuni fiumi e acqua alta in arrivo a Venezia. Le piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, avranno probabili pause sulla pianura centro-meridionale e sulla costa.