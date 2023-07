Quando finirà il caldo record, le previsioni meteo del colonnello Guidi: “Temperature oltre 40°C” Dalla metà di luglio e per le prossime settimane, il Sud, le isole e le zone del Centro dovranno fare i conti con il caldo torrido e picchi oltre i 40 gradi. Sulle zone settentrionali invece vi sarà ancora tempo instabile e qualche temporale. Le previsioni meteo del tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Gabriella Mazzeo

Si avvicina il periodo delle ferie estive per gli italiani, pronti a partire per raggiungere il mare e godersi un po' di sole e riposo. Per prenotare le vacanze, si sa, è fondamentale trovarsi davanti a condizioni meteo favorevoli, mentre chi resterà in città (anche solo per qualche settimana in più) dovrà fare i conti con temperature elevate e possibili temporali. L'ulteriore picco delle temperature è dovuto anche all'arrivo dell'anticiclone africano Caronte, che prenderà il posto dell'anticiclone Cerbero, attualmente sull'Italia. Le temperature, come prevedibile, sono in rialzo anche in tutta Europa.

"In questa settimana abbiamo avuto un'aria meno calda sulle regioni settentrionali con tempo più instabile che poi ha portato ai temporali degli ultimi giorni, mentre un'altra fetta del Paese è ostaggio del caldo torrido di stampo tropicale che resterà con noi ancora per molto tempo" ha spiegato a Fanpage.it Guido Guidi, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare.

Per quanto tempo ancora faremo i conti con le ondate di caldo?

Sicuramente quest'onda di calore delle ultime settimane resterà con noi ancora per tutta la prossima settimana. Per come è messa la circolazione atmosferica, sappiamo che il caldo torrido riguarderà principalmente le zone del Centro, del Sud e delle isole. Meno pressione invece sulle regioni settentrionali, anche se il caldo si farà sentire anche lì.

Quali sono le temperature massime che potremmo raggiungere nelle prossime settimane? Abbiamo toccato e superato i 30 gradi più volte nel corso degli ultimi giorni.

Nel corso della prossima settimana ci sarà una fase di caldo ancora più intenso che riguarderà le isole come Sardegna e Sicilia e l'entroterra delle regioni adriatiche e tirreniche. Le temperature in questi casi arriveranno anche a 40 gradi con record nelle regioni del Basso Adriatico che supereranno anche i 40 gradi.

Perché temperature così alte nonostante i temporali degli ultimi giorni?

Per quanto riguarda il Centro e il Sud, sappiamo che non vi saranno precipitazioni nei prossimi giorni, mentre le regioni settentrionali potrebbero ancora fare i conti con i temporali alla fine della prossima settimana.

Secondo lei dobbiamo temere temporali particolarmente forti?

Non sappiamo se ci saranno situazioni particolarmente allarmanti. Questo genere di previsioni è possibile farle il giorno prima dell'evento o comunque pochi giorni prima, non rientra nelle valutazioni di tendenza.