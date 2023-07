Temperatura superficiale infernale in Spagna, oltre 60° C: in Italia attesi quasi 50° C nel weekend L’11 luglio la missione Copernicus ha registrato oltre 60° C di temperatura superficiale in Spagna, a causa del soffocante anticiclone Cerbero. Nel weekend Caronte porterà picchi di oltre 48° C di temperatura dell’aria in Sicilia e Sardegna, secondo l’ESA. Possibile nuovo record per la massima in Europa.

“Non puoi sostenere a lungo i raccolti con questo caldo, né una società”. È con queste parole scioccanti che il dottor Peter Dynes di meer.org – associazione impegnata nella lotta al cambiamento climatico – ha commentato su Twitter il dato record di 60° C raggiunti martedì 11 luglio in alcune aree della Spagna. È doveroso sottolineare che si tratta della temperatura della superficie terrestre, basata sulla reale quantità dell'energia irradiata dal pianeta: è tipicamente più elevata di quella misurata dai comuni termometri (che analizzano l'aria e non il terreno). Tra le regioni spagnole più colpite dal caldo record l'Extremadura, sita nel Sud-Ovest del Paese e particolarmente amata dagli appassionati di birdwatching e fotografi naturalisti, dato che qui nidificano numerose specie di uccelli rapaci.

Il dato dei 60° C è stato raccolto dal satellite Sentinel 3 della missione Copernicus, cogestita dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla Commissione Europea. È figlia della drammatica ondata di calore che da diversi giorni sta colpendo i Paesi del bacino mediterraneo e non solo, a causa della cappa di aria ad alta pressione provocata dall'anticiclone africano Cerbero. Da alcuni decenni le estati mediterranee sono state letteralmente trasformate a causa del cambiamento climatico, che ha di fatto scalzato l'anticiclone delle Azzorre – che in passato portava a temperature estive gradevoli – permettendo il subentro delle masse d'aria calda provenienti da Sud, come appunto l'anticiclone africano Cerbero responsabile della canicola attuale.

Questo scambio tra l'anticiclone “buono” e quelli che scatenano ondate di afa insopportabile, pericolosissime per la salute a causa del rischio di colpo di calore, è un segno del riscaldamento globale in atto. A causa della temperature sempre più elevate nelle regione artica e subartica, infatti, si è innescato un indebolimento delle correnti a getto che ha permesso all'aria calda meridionale di incunearsi sempre più spesso e stabilmente su vaste aree dell'Europa e non solo. In queste condizioni all'anticiclone delle Azzorre è possibile fare solo brevi e sporadiche visite in estate. Il risultato di questo processo sono temperature sempre più estreme, che hanno un impatto negativo sotto molteplici punti di vista: sanitari, ambientali, sociali ed economici.

Credit: ESA

Per quanto concerne l'Italia, i dati del Ministero della Salute sulle ondate di calore evidenziano una situazione preoccupante a causa dei continui bollettini rossi in numerose città. Per il fine settimana, quando l'anticiclone africano Caronte prenderà il posto di Cerbero, come spiegato dall'Agenzia Spaziale Europea in Sicilia e Sardegna si attendono temperature superiori ai 48° C, con possibile nuovo record storico per la massima in Europa. Ricordiamo che il primato europeo appartiene proprio all'Italia ed è stato "conquistato" l'11 agosto 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, quando la colonnina di mercurio registrò ben 48,8° C. In questo momento ci sono tutti gli ingredienti affinché nei prossimi giorni si possa nuovamente battere il record di temperatura più alta in Europa.

Il caldo estremo si farà sentire anche a Roma, dove i meteorologi si aspettano possibili massime anche di 43° C nel weekend del 15 / 16 luglio. Intanto tra il 9 e il 10 luglio la temperatura superficiale ha già raggiunto i 45° C in diverse città (a Roma, Napoli, Taranto e Foggia) e addirittura i 50° C nei pressi dell'Etna. Siamo lontani dai 60° C dell'Extremadura spagnola, ma questi dati messi insieme evidenziano quanto è drammatico e costante l'impatto della crisi climatica in corso, nonostante in molti continuino ancora a negarla. Ricordiamo che tra il 3 e il 6 luglio sono stati superati per tre giorni consecutivi i record di giorni più caldi della Terra.