Caldo eccezionale per il ponte del 2 giugno, con Scipione temperature fino a 41°C Italia rovente per il Ponte del 2 giugno. Con l’intensificarsi dell’anticiclone africano aumentano le temperature fino a 41 gradi, le regioni del Nord risentiranno soprattutto dell’afa.

A cura di Biagio Chiariello

Quelli che ci attendono in vista del Ponte del 2 Giugno saranno giorni di sole e caldo eccezionale. Dopo Hannibal che ha portato un anticipo d'estate già da metà maggio con picchi frequente, tra giovedì 2 giugno e venerdì 3 assisteremo – come anticipato nei giorni scorsi – all'arrivo di un nuovo anticiclone nord africano sul nostro Paese, motivo per il quale l'ondata di caldo si intensificherà. Con Scipione l'Africano ci saranno picchi di 40-41°C nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e Puglia e un caldo torrido per il periodo anche sulle regioni centrali. Andrà leggermente meglio al Nord con temperature massime sui 32-34°C ma con un estremo tasso di umidità.

Meteo giovedì 2 giugno: caldo rovente sull'Italia

Nel dettaglio, quella di giovedì sarà una giornata caratterizzata da una prevalenza di sole e caldo su gran parte delle nostre regioni; da segnalare il transito di velature sulla Sardegna. Nelle regioni settentrionali del nostro Paese si inizierà ad avvertire un aumento dell'afa, qualche foschia e annuvolamenti su Alpi, Prealpi e sull'alto versante Adriatico. Proprio nei settori alpini, dal pomeriggio, potranno formarsi alcuni rovesci o temporali. Temperature in rialzo su tutte le regioni e ovunque superiori alla norma. In alcune località interne della Sardegna si potranno registrare valori massimi anche superiori a 35 gradi (con picchi fino a 38 gradi).

Meteo weekend: fino a 41 gradi, rischio temporali al Nord

Nella giornata di venerdì tutto sole e caldo record a Centro e Sud. Le regioni settentrionali, e in particolare Alpi e Prealpi, vedranno invece a tratti condizioni di instabilità con il possibile sviluppo di temporali che localmente potrebbero spingersi anche in pianura su est Lombardia, Veneto ed Emilia. Quella di sabato 4 si preannuncia una giornata di tempo stabile anche al Nord mentre domenica 5 sarà possibile un nuovo aumento dell'instabilità sui rilievi del Nord e in particolare su quelli del Nord-Ovest.