video suggerito

Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione L’anticiclone africano “Pluto” ha raggiunto l’Italia e porterà caldo intenso almeno fino ai primi giorni di luglio. Attesi picchi di 40-42 °C al Centro-Sud e sulle Isole. Breve tregua al Nord tra il 25 e il 27 con locali temporali. Sono sette le città da bollino arancione per oggi, 24 giugno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’anticiclone africano "Pluto" ha raggiunto l’Italia, portando un’ondata di calore intensa e duratura, che si protrarrà almeno fino a inizio luglio. Il Paese sarà avvolto da una cupola di alta pressione sub-tropicale, con stabilità atmosferica quasi ovunque, salvo un temporaneo break al Nord tra mercoledì 25 e venerdì 27, con possibili temporali. Il caldo sarà protagonista: anomalie termiche fino a +6/8 °C, massime oltre i 35 °C e picchi di 40 °C al Centro-Sud e sulle Isole. Anche al Nord si toccheranno i 34-35 °C, con notti tropicali e afa opprimente.

Questo scenario si inserisce in una tendenza più ampia legata al cambiamento climatico, che rende sempre più frequenti e gravi fenomeni meteo estremi, dalle ondate di calore ai temporali violenti. L’Italia, come il resto d’Europa, è nella morsa di un’estate già rovente.

Anticiclone africano Pluto arriva sull’Italia: temperature fino a 40 gradi, le zone

L’anticiclone africano "Pluto" sta investendo l’Italia, aprendo la strada a quella che si preannuncia come una tra le più intense ondata di calore dell’estate finora. L’alta pressione sub-tropicale, in risalita dal Nord Africa, garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese almeno fino ai primi giorni di luglio. A partire da lunedì 23 giugno, le temperature inizieranno a salire rapidamente, con un’anomalia termica che potrà toccare i +6/8 °C rispetto alla media stagionale.

Le zone più colpite saranno le aree interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori. In particolare, in Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata si potranno raggiungere facilmente i 40-42 °C, con un’afa opprimente anche durante le ore notturne. Sulle pianure del Nord, in regioni come Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, i termometri saliranno fino a 35-38 °C, con valori simili anche sulle coste tirreniche di Toscana, Lazio e Campania.

Quanto durerà l'ondata di caldo, le previsioni meteo

L’ondata di caldo provocata dall’anticiclone africano “Pluto” è destinata a durare a lungo. Secondo le attuali proiezioni, la stabilità atmosferica resterà la regola almeno fino ai primi giorni di luglio. Unica eccezione, tra la notte di mercoledì 25 e la mattina di venerdì 27 giugno, sarà rappresentata dal transito di un debole fronte sull’Europa centrale che potrebbe sfiorare il Nord Italia, portando locali temporali e un lieve calo delle temperature.

Tuttavia, si tratterà di una breve parentesi instabile, senza reali effetti duraturi. Il caldo tornerà subito protagonista, con temperature elevate sia di giorno che di notte, soprattutto nelle città e nelle aree interne. Qualora la previsione dei temporali al Nord fosse confermata, non si esclude la possibilità di fenomeni intensi, alimentati dal forte accumulo di calore nei bassi strati atmosferici.

Allerta caldo martedì 24 giugno: bollino arancione in sette città

Un caldo prolungato che ha indotto il Ministero della Salute a innalzare il livello di allerta dei Bollettini sulle ondate di calore in diverse città. Per la giornata di oggi, martedì 24 giugno, è previsto bollino arancione (un'allerta di livello 2, ovvero un livello di rischio moderato per la salute a causa delle alte temperature) su Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia, Torino.

Sarà invece bollino gialla (che indica uno stato di pre-allerta per “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”) su 10 città.