Ondata di caldo per il ponte del 2 giugno, Giuliacci: “Temperature fino a 40 gradi, ma al Nord pioverà” Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte del 2 giugno e non solo: “Ondata di caldo africano soprattutto al Centro Sud con temperature che sfioreranno i 40 gradi in Puglia e Basilicata. Maltempo con rovesci e temporali al Nord. Dal 6 ondata di fresco”.

A cura di Ida Artiaco

Nei prossimi giorni arriverà sull'Italia una maxi ondata di caldo che durerà almeno fino alla prossima settimana, con le temperature che sfioreranno i 40 gradi tra Puglia e Basilicata. È quanto ha spiegato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha fatto il punto sulle previsioni meteo da domani, martedì 31 maggio, fino alla metà di giugno. "Ci aspettano due novità dal punto di vista climatico, con due eventi, che adesso illustrerò", ha detto.

Quanto durerà l'ondata di caldo secondo Giuliacci

Secondo l'esperto, già da domani, martedì 31 maggio, "ci sarà una intensa ondata di caldo che investirà soprattutto il Centro Sud, mentre sarà un po' più moderato al Nord dove passeranno ancora perturbazioni atlantiche che porteranno nuvole e qualche rovescio. La fase di calore africano finirà intorno al 5 giugno. Dopo, arriverà una passata temporalesca che rinfrescherà e porterà un po' di afa con qualche pioggia in tutta la Penisola. Si tratta di una vera e propria ondata di freddo che insisterà fino al 12 giugno, prima di lasciare di nuovo lo spazio all'africano".

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno

"L'apice del caldo – secondo Giuliacci – sarà tra il 3 e il 4 giugno, quando si raggiungeranno valori massimi di 28/32 gradi sul Nord Italia e medio Adriatico, 32/35 sulle regioni Tirreniche, 33/37 su Puglia, Lucania, Calabria e Isole maggiori. Addirittura si potrebbero sfiorare i 40 gradi su qualche località della Puglia. Al Nord si avvertirà di meno il calore perché quasi ogni giorno passerà qualche perturbazione a Nord delle Alpi che porterà rovesci. Già domani pioverà su quasi tutto il Nord, mercoledì ancora rovesci e temporali a Nord Est, soprattutto a pomeriggio, e il 2 ancora rovesci sulle Alpi, mentre venerdì arriverà nuova perturbazione su Lombardia, Piemonte e Triveneto. Domenica 5 giugno arriverà una più intensa perturbazione con temporali diffusi su tutto il Nord che potrebbero essere di forte intensità, fino al 7, quando si estenderanno anche al Centro e poi al Sud. Tra il 5 e il 6 il caldo crollerà rapidamente ovunque con le massime sotto i 28 gradi".

A chi si chiede se queste temperature siano anomale per il periodo, l'esperto ha risposto che in realtà "negli ultimi 30 anni sono state registrate per 23 volte ondate di caldo nell'ultima decade di maggio. Il caldo che arriva nella prima decade come quest'anno è anomalo, quindi al momento è tutto nella norma".