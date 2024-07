video suggerito

Quando arriverà la nuova ondata di caldo africano dopo il maltempo: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, "fino a venerdì sera ci saranno piogge e temporali soprattutto al Nord, poi tra il 28 e il 31 luglio arriverà una nuova ondata di caldo africano, molto intensa, con punte fino a 40 gradi. Ma attenzione perché cambia tutto durante la prima settimana di agosto".

A cura di Ida Artiaco

"Fino a venerdì sera ci saranno piogge e temporali soprattutto al Nord ma a macchia di leopardo, poi tra il 28 e il 31 luglio arriverà una nuova ondata di caldo africano, molto intensa, con punte fino a 40 gradi".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato cosa dovremo aspettarci dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni quando, dopo una fase piovosa, tornerà il grande caldo. Ma attenzione: perché la prima settimana di agosto sarà caratterizzata dal ritorno delle correnti atlantiche che porteranno ad un abbassamento delle temperature.

Secondo Giuliacci, "la prospettiva è che fino a fine mese pioverà poco o niente al Sud, tutti i rovesci si concentreranno soprattutto al Centro Nord". Per cui, ha spiegato, "oggi, mercoledì 24 luglio sono attesi temporali pomeridiani su Trentino, entroterra ligure, regioni appenniniche, ed anche al Sud, come in Campania, tranne le Isole, che dovranno ancora vedersela con l'emergenza siccità. I temporali colpiranno a macchia di leopardo e faranno danni perché troveranno un suolo molto caldo. Ancora, giovedì ci saranno temporali pomeridiani su Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, Trentino, Appennino emiliano, Lazio, Abruzzo, Molise e sul Sud, tranne le isole. Infine, venerdì ancora pioverà sulle alpi e anche in Sicilia".

A partire da sabato 27 luglio, però, tornerà il grande caldo: "Da sabato 27 e domenica 28 luglio fino a 31 mercoledì arriverà di nuovo sull'Italia l'anticiclone africano, che porterà una breve ma forte ondata di caldo con valori prossimi ai 40 gradi soprattutto su Puglia, materano, tarantino, Calabria ionica, interno della Sicilia e della Sardegna. Il termometro raggiungerà i 38 gradi al Centro, al nord massimo i 35 gradi", ha detto il colonnello.

Ma, secondo le previsioni di Giuliacci, bisogna fare attenzione alla prima settimana di agosto: "Tra l'1 e il 6 agosto dovrebbero ritornare sulla Penisola le correnti atlantiche. Di conseguenza, le temperature lentamente scenderanno portandosi sulla norma al Nord e al Centro, mentre al Sud farà ancora caldo ma non si andrà oltre i 35 gradi. Poi, durante la seconda settimana di agosto, quando ci sarà l'esodo per le vacanze, le correnti atlantiche potrebbero portare piogge ovunque ma soprattutto al Centro Nord".