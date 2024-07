video suggerito

Previsioni meteo della settimana: l'Italia respira, tornano finalmente anche le piogge Dopo una settimana all'insegna del caldo torrido a partire da oggi assisteremo a un generale calo delle temperature e al ritorno delle piogge, almeno fino a mercoledì.

A cura di Redazione Meteo

L'Italia finalmente può respirare. Dopo una settimana all'insegna del caldo torrido a partire da oggi assisteremo a un generale calo delle temperature grazie al vortice che già ieri sera ha raggiunto la Sardegna e che sarà seguito dall'ingresso di correnti nordoccidentali: affluirà dunque aria relativamente più fresca sull'Italia e si creeranno le condizioni di tanto in tanto per episodi di instabilità su molte regioni

Le temperature massime subiranno un deciso calo e nelle regioni centrali da oggi si registreranno fino 8/10°C in meno rispetto all'ultimo weekend, sia per l'ingresso di correnti più fresche che per la presenza di piogge e temporali nelle ore diurne, con valori massimi intorno a 28/32°C. Il caldo intenso resisterà solo all'estremo Sud, con punte di 36/38°C su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale.

Per quel che riguarda il nord si avvertirà valori massimi in aumento al Nordovest e un calo invece sulla Romagna, con massime sui 32/33°C. Le temperature dovrebbero subire un temporaneo aumento tra martedì e mercoledì, mentre da giovedì un nuovo apporto di correnti nord atlantiche innescherà una nuova diminuzione con caldo sopportabile su praticamente tutta Italia per il resto della settimana.

Da oggi a mercoledì tempo instabile e temporali sparsi anche al sud

Oggi al nord tempo stabile, salvo nel pomeriggio qualche rovescio o temporale che si formerà sulle Alpi centro-orientali e sulla relativa fascia prealpina. Al Centro schiarite in Toscana, instabile altrove con piogge e temporali anche intensi nel pomeriggio sulle zone interne appenniniche. Al Sud graduale peggioramento con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio a cominciare da Campania e Puglia, in estensione entro sera a Basilicata, Calabria e nordest Sicilia, localmente forti sul versante tirrenico. Domani, martedì 23 luglio, locali precipitazioni dapprima sulle Alpi centro-orientali, poi sulla Val Padana centro-orientale, ma anche sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Le temperature dovrebbero subire un temporaneo lieve aumento, con locali picchi di 36°C al Centro-Sud. Mercoledì l'impulso giunto martedì al Nord dovrebbe scivolare verso il Centro-Sud Italia, seppur con effetti limitati prevalentemente alle aree appenniniche, ma con le temperature tornerebbero a calare di alcuni gradi al Nord.

Da giovedì temperature in rialzo

da giovedì, e per l’ultima parte della settimana, l’alta pressione dovrebbe tornare a farla da padrona sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con condizioni meteo stabili e soleggiate un po’ in tutto il Paese e venti in attenuazione. Anche la massa d’aria dovrebbe tornare a riscaldarsi con caldo in intensificazione e valori quindi sopra la norma in modo più importanti. Le anomalie termiche positive più rilevanti dovrebbero registrarsi tra le Alpi, il Nordovest, la Sardegna e le regioni interne e occidentali del Centro.