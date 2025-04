video suggerito

Che tempo farà il ponte del 25 aprile, prima le piogge poi il sole: le previsioni meteo Ancora instabilità sull'Italia per il ponte della Festa della Liberazione, il 25 aprile. Nella giornata di venerdì è attesa pioggia sul Nord-Est, mentre da sabato 26 ci saranno sprazzi di cielo sereno. Domenica 27 ancora pioggia su alcune regioni del Centro. Nel dettaglio la situazione meteo per il ponte del 25 aprile.

A cura di Gabriella Mazzeo

Pasqua è stata per l'Italia all'insegna del tempo instabile, con molte piogge e cieli sereni di breve durata solo in alcune zone dell'Italia. Il ponte del 25 aprile, data in cui si festeggia la liberazione del nostro Paese dall'occupazione nazista e dal fascismo, sarà ancora all'insegna di un meteo instabile, con altra pioggia e qualche squarcio di sole.

La Festa della Liberazione e i giorni del successivo weekend vedranno un'alternarsi di pause soleggiate con precipitazioni su tutto il Paese. Per il 25 aprile aumenterà il rischio di acquazzoni sulle regioni a Nord Est e poi, con il passare delle ore, anche sul Centro e sulle zone interne dell'Appennino.

25 Aprile all’insegna della pioggia: che tempo farà il giorno della Liberazione

Come già anticipato, la festa della Liberazione sarà all'insegna di un tempo instabile su gran parte dell'Italia. Le cause del maltempo vanno ricercate nel flusso di correnti atlantiche in grado di pilotare i cicloni verso il Vecchio Continente. Dalle basse latitudini, di contro, inizia ad avvicinarsi l'anticiclone africano con le prime vampate calde e umide dirette sul bacino del Mediterraneo.

Per il 25 aprile, prevista pioggia sulle regioni a Nord-Est come Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto. I temporali investiranno in pieno anche il Centro nel pomeriggio, con qualche cella temporalesca verso l'Adriatico. Possibili grandinate e raffiche di vento nel corso della giornata.

Tempo sereno su gran parte dell'Italia, le previsioni di sabato 26 aprile

La giornata di sabato 26 aprile sarà invece una "tregua" dal maltempo: sole sul Centro-Nord, con poche occasionali nubi sparse sulle aree montuose con la possibilità di brevi e irregolari piovaschi. Le temperature andranno ad aumentare regalando un clima gradevole a quasi tutto il Paese. Discorso diverso per il Sud dove le condizioni meteo saranno ancora particolarmente instabili con la possibilità di rovesci temporaleschi, specie durante le ore pomeridiane.

Nuova perturbazione e temporali previsti per domenica 27 aprile

Una nuova perturbazione toccherà l'Italia domenica 27 aprile con locali temporali sulle Alpi Centro Occidentali, mentre nel pomeriggio ci sarà pioggia in Maremma, sul Lazio interno e sui rilievi tra Cilento e Pollino. Soleggiato altrove.