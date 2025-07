Previsioni meteo della settimana: addio al caldo africano, arriva fresco ciclone sull’Italia

Il caldo opprimente che ha caratterizzato gli ultimi giorni ha le ore contate anche al centro sud. Secondo le previsioni meteo della settimana da 28 luglio al 3 agosto, infatti, sull'Italia è in arrivo una fase ciclonica anomala rispetto al periodo che spingerà sul nostro Pese aria più fresca dal nord Europa che farà calare sensibilmente la temperature da nord a sud. Tra la fine di luglio e l’inizio agosto 2025, l’Italia dunque si avvierà verso temperature meno torride che torneano a farci godere più serenamente questa estate. "Il ciclone spazzerà via il caldo da tutta l'Italia e porterà anche forti venti di maestrale. Non andremo sotto i 30 ma ci sarà una diminuzione delle temperature" ha spiegato il metereologo Mario Giuliacci.

Meteo, inizio settimana con maltempo e pioggia

Inizio di settimana con maltempo e pioggia su molte regioni italiane a causa del transito di una nuova perturbazione che porterà cielo molto nuvoloso e temporali diffusi prima al Centro-Nord e poi anche al sud e sarà accompagnata da un ulteriore calo termico. Nuvolosità e temporali proseguiranno anche martedì 29 luglio con nuvolosità diffusa su tutto l'arco alpino e prealpino, sui settori centro-orientali del nord, sulle regioni adriatiche, Umbria, aree interne della Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale con piogge che assumeranno carattere di rovescio e temporale. Solo a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 luglio il tempo migliorerà sensibilmente con lo stop alle piogge e ampi spazzi soleggiati.

Giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto: torna il sole ma niente caldo africano

Tra Giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto torna il sole sull'Italia ma niente caldo africano. Nel dettaglio, giovedì persisteranno ancora instabilità residua durante le ore centrali della giornata al nord e sui rilievi con precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, aree pedemontane e lungo la dorsale appenninica. Da venerdì l’alta pressione tornerà a farsi sentire con un nuovo aumento delle temperature sull'Italia che però sarà ancora graduale e senza valori eccezionali anche grazie ai venti che continueranno a soffiare sul nostro Paese evitando l'afa notturna. Una tendenza meteo anche dovrebbe confermarsi anche nel primo weekend di agosto regalandoci un clima estivo ma senza ondate di calore.