Quando arriva il ciclone atlantico che spazza via il caldo e porta grandine e pioggia: le previsioni di Giuliacci

"Da giovedì 24 luglio arriverà prima al Nord e poi al Centro e al Sud un ciclone atlantico che spazzerà via l'estate con temperature che scenderanno al di sotto dei 33 gradi. E sarà così fino all'1 agosto quando tornerà soprattutto al Sud l'anticiclone africano".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il tempo nei prossimi giorni, quando su tutta la Penisola arriverà una lunga tregua dal caldo con l'arrivo di due cicloni atlantici pieni di aria fresca che porteranno anche rovesci e temporali di una certa intensità su alcune regioni del Centro Nord.

Quando arriverà il doppio ciclone che farà abbassare le temperature

Secondo il colonnello Giuliacci, "il caldo sta per finire complice l'arrivo di due cicloni atlantici pieni di aria fresca. Il primo arriverà al Nord oggi, giovedì 24 luglio, poi venerdì si propagherà al Centro e tra sabato e domenica prossima si dirigerà verso il Sud. Dunque, riassumendo, possiamo dire che tra oggi e domenica il ciclone spazzerà via il caldo da tutta l'Italia e porterà anche forti venti di maestrale. Non andremo sotto i 30 ma ci sarà una diminuzione delle temperature".

Le quali torneranno ad alzarsi tra il primo e il 5 agosto, quando ci sarà di nuovo il passaggio dell'anticiclone africano che però non pesca aria calda dal Nord Africa ma dall'Atlantico sub tropicale, che è sempre aria calda ma non quanto quella sahariana e riguarderà solo il Sud. In particolare sulla Puglia, la Calabria ionica, la Sicilia e la Sardegna potremo raggiungere i 35 gradi, mentre il Centro e il Nord resteranno con temperature sotto i 33 gradi. Dopo il 5 agosto rinfrescherà anche al Sud".

Temporali e grandine al Centro Nord: le regioni a rischio

Per quanto riguarda i temporali, Giuliacci ha spiegato che oggi, giovedì 24 luglio, arriva un ciclone dalla Francia che porta rovesci al Nord tranne che sull'Emilia Romagna, e piogge isolate anche su Toscana e Sardegna. Potrebbero arrivare anche grandine e nubifragi sul Varesotto e sul Biellese. Venerdì 25 luglio ci sarà un'altra perturbazione che è partita dal Marocco e che si sposterà verso la Sardegna, investendo tutto il Nord con rovesci e temporali diffusi, forti in particolare sul Basso Veneto. Sabato 26 la stessa perturbazione porterà maltempo ancora al Nord, con rovesci su Trentino ma anche al Sud tranne che sulle regioni ioniche. Domenica 27 un'altra perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia porterà rovesci e temporali sulle regioni di Nord Est, Triveneto ed Emilia, ma anche su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Salento e Sardegna. Il maltempo seguiterà fino almeno al 29 luglio. Dopo di che – come abbiamo visto – torna l'anticiclone africano che farà sì che le perturbazioni atlantiche passino a nord delle Alpi. pPerturbazioni che tornano dopo il 6 agosto ma è troppo presto per capire dove colpiranno".