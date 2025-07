Quando arriva e quanto dura la nuova ondata di caldo: temperature fino a 40 gradi, le previsioni di Giuliacci

"Come ogni estate che si rispetti l'anticiclone africano la fa da padrone. Una nuova ondata di caldo sta per arrivare sull'Italia, in particolare al Sud dove, tra il 18 e il 22 luglio si raggiungeranno in alcune aree punte di 40 gradi centigradi".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il tempo nei prossimi giorni, quando su tutta la Penisola tornerà il caldo, che però sarà rovente solo nelle regioni meridionali. Dunque, non ci sarà nessun record "inteso come evento eccezionale", anche perché "sarà di breve durata".

Secondo Giuliacci, il caldo tornerà dopo una breve parentesi di "refresh. Già ieri era in atto un calo delle temperature che ha interessato soprattutto il Nord, dove si sono verificati anche temporali. Ma da oggi, venerdì 18 luglio e fino al 22, è prevista una ondata di caldo che però nelle regioni settentrionali durerà pochissimo, fino a martedì 22 luglio e porterà il termometro appena sopra i 33 gradi centigradi".

Da sabato 19 luglio il caldo tornerà anche al Centro e soprattutto al Sud, dove il meteo sarà particolarmente rovente. "Fino a martedì 22 luglio potrebbero registrarsi fino a 40 gradi sulla Puglia, sul Materano, sull'interno della Sicilia e quello della Sardegna. Al Centro, nelle zone interne, invece, si raggiungeranno i 37/38 gradi. Quella che vedremo nei prossimi giorni non sarà una ondata di caldo record, perché non è un evento eccezionale, anche se e soprattutto per la sua breve durata", ha sottolineato l'esperto. Poi dopo mercoledì 23 luglio le temperature torneranno a scendere un po' ovunque: "Arriverà sull'Italia una perturbazione atlantica fresca per cui cambierà tutto", ha concluso.