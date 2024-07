video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 24 luglio: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo della Protezione civile domani, mercoledì 24 luglio: sarà allerta gialla in Puglia, Basilicata e su settori di Calabria, Molise e Abruzzo.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo gialla domani, mercoledì 24 luglio, in settori di cinque Regioni del Centro-Sud. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì in settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

Allerta meteo gialla domani 24 luglio: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio, sono cinque le regioni a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Meteo, le previsioni per domani 24 luglio

Secondo le previsioni meteo la giornata di domani, mercoledì 24 luglio, sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la possibilità di qualche rovescio su Alpi orientali e appennino emiliano occidentale e pioggia sui rilievi centro-meridionali.