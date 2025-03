video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 marzo: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per temporali domani 29 marzo su nove regioni, in particolare sul versante adriatico. Instabilità e meteo infatti non lasciano l'Italia con piogge e temporali da nord a sud: il bollettino della Protezione Civile.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sull'Italia ed è ancora allerta meteo gialla per temporali domani 29 marzo su nove regioni da nord a sud, in particolare sul versante adriatico. Tutta colpa di un minimo depressionario che si è stabilizzato sul Paese, in particolare sulle regioni meridionali, favorendo il persistere di condizioni di tempo instabile al Sud e sul medio versante Adriatico, con fenomeni anche a carattere temporalesco, accompagnati da forti venti.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende il precedente, valutando per domani, sabato 29 marzo, un'allerta meteo gialla sull’intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e su settori di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Nel dettaglio, l’avviso di allerta meteo prevede dalle prime ore di domani, sabato 29 marzo, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in particolare sui rispettivi settori tirrenici ed adriatici. Inoltre si prevedono venti forti occidentali con rinforzi di burrasca sulla Sicilia e sulla Calabria. Ecco il bollettino con tutte le allerte meteo di domani sabato 29 marzo:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per sabato 29 marzo

Le previsioni meteo per domani sabato 29 marzo indicano al nord cielo sereno o poco nuvoloso ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove avremo piogge sparse, Liguria e basso Piemonte dove assisteremo a locali rovesci. Nuvolosità diffusa invece al centro con precipitazioni associate, più intense dal pomeriggio ed in parziale attenuazione dalla serata sul settore del medio ed alto versante tirrenico. Piogge, localmente anche di tipo temporalesco, su tutte le regioni peninsulari del Sud mentre rovesci ed isolati temporali interesseranno il settore tirrenico della Sicilia.