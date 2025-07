Allerta caldo, quali sono le città con bollino rosso domani 2 luglio: picchi di 40° ma anche temporali

video suggerito

Domani, mercoledì 2 luglio, l’Italia affronterà un’altra giornata segnata da caldo estremo e condizioni atmosferiche potenzialmente instabili. L’ondata di calore che sta investendo il Paese da giorni non accenna a diminuire e rischia di diventare una delle più intense e durature degli ultimi anni. Dopo un finale di giugno da record per il Nord e l’area alpina – dove lo zero termico ha superato addirittura i 5000 metri e le temperature hanno toccato i 38 gradi – luglio si apre con scenari simili, se non peggiori.

Sole e afa continueranno a dominare il Sud e la Sicilia, dove il caldo di origine africana persisterà almeno per tutta la prima decade del mese, con picchi che potranno sfiorare o superare i 40 gradi già nei primi giorni della prossima settimana. Ma anche al Nord, tra giovedì 3 e venerdì 4, si tornerà a sfiorare i 37 gradi, aggravati da tassi di umidità elevatissimi, soprattutto in pianura padana, dove si avvertirà una sensazione di afa opprimente anche durante le ore notturne.

A partire da domani, tuttavia, l’instabilità atmosferica inizierà a farsi sentire anche lungo l’Appennino e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, con un aumento del rischio di temporali improvvisi e violenti. Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi localizzati, data l’enorme quantità di energia presente in atmosfera. Per un vero cambiamento bisognerà attendere la prossima settimana.

E anche domani, mercoledì 2 luglio, la maggior parte delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sarà da bollino rosso (allerta di livello 3 con rischio per la salute): ben 18, tra queste Milano, Palermo, Bologna, Firenze, Roma e Verona.

Allerta caldo domani 2 luglio: bollino rosso in 18 città

Come già anticipato, domani, mercoledì 2 luglio, saranno 18 (su 27) le città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona, Viterbo.

Bollino arancione invece solo a Venezia, mentre se la ‘caveranno' Bari, Messina, Napoli, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Pescara e Reggio Calabria dove il bollino sarà giallo.

Le previsioni meteo di domani

La giornata di mercoledì 2 luglio inizierà con tempo stabile e in gran parte soleggiato, specialmente al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, dove i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi. Al Nord, invece, fin dal mattino non mancheranno alcune nubi sparse, in particolare sulle regioni nord-occidentali.

Con il passare delle ore, soprattutto tra metà giornata e il pomeriggio, si assisterà allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme in prossimità dei rilievi. Su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Umbria, aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna saranno possibili temporali di calore, localmente intensi. Non si escludono episodi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia e nell'entroterra ligure. I fenomeni potranno risultare violenti, accompagnati da grandinate e raffiche di vento.

Le temperature rimarranno stabili rispetto ai giorni precedenti, salvo locali diminuzioni temporanee nelle zone colpite dai temporali. I valori massimi potranno raggiungere i 35-36 gradi al Nord e salire fino a 37-40 gradi al Centro-Sud. L’afa sarà spesso opprimente, sia di giorno che nelle ore notturne. I venti soffieranno deboli, prevalentemente a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.