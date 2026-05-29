Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 maggio in Sicilia e Sardegna

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 30 maggio 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su Sicilia e Sardegna a causa di piogge intense nel pomeriggio sulle Isole Maggiori.

Weekend con tanto sole sull’Italia ma nella giornata di sabato 30 maggio 2026 non mancheranno residue piogge e temporali sulle Isole Maggiori dove potremo assistere anche eventi meteo di forte intensità. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su Sicilia e Sardegna.

Allerta meteo gialla: le zone a rischio

In un contesto metereologico generalmente asciutto e temperature in risalita quasi ovunque, persiste infatti sull’Italia una instabilità pomeridiana che in alcune zone darà vita a fenomeni temporaleschi, brevi e isolati ma a tratti intensi. Piogge sono attese sulle Alpi occidentali mentre temporali pomeridiani interesseranno soprattutto le aree interne di Sardegna e Sicilia e qualche rilievo della Calabria. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 30 maggio 2026, allerta meteo gialla per temporali su tutta la Sicilia e gran parte della Sardegna centrale. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per sabato 30 maggio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Piogge residue su Isole Maggiori e temperature in aumento: le previsioni meteo

Le previsioni meteo di sabato 30 maggio indicano sole quasi ovunque sull’Italia al mattino ma con nuvolosità in aumento nelle ore centrali del giorno su alcuni settori. A nord nuvolosità in aumento su Piemonte, Liguria ed Emilia e settori alpini dove potremo avere rovesci e temporali; al centro inizialmente in Toscana e poi in Sardegna; al sud infine nuvolosità sui settori tirrenici dove nelle ore centrali del giorno potremo assistere a rovesci o temporali, più intensi sulla Sicilia.