Bimbo ritrovato a Ventimiglia, per gli investigatori non ci sono misteri: “Quadro chiaro, è rimasto tra i rovi”

Secondo chi indaga, non ci sarebbero misteri intorno alla scomparsa e al ritrovamento del bambino che si era allontanato da un campeggio di Ventimiglia. Sarebbe rimasto per ore nascosto tra i rovi. L’avvocato del testimone indagato: “Ha sofferto molto perché non veniva creduto”.

Sul caso del bambino di 5 anni scomparso da un campeggio di Ventimiglia venerdì sera e ritrovato, fortunatamente sano e salvo, la mattina di domenica, fonti investigative provano a sgomberare il campo da presunti misteri sul caso. Si parla infatti di un quadro ormai chiaro, al di là degli accertamenti di rito ancora in corso.

Domenica mattina il bambino è stato trovato in una zona adiacente a quelle perlustrate nella notte, dove le tracce avevano attirato anche l’attenzione dei cani molecolari. Nella notte precedente l’abitazione del testimone che ora risulta indagato e zone limitrofe – perfino le vasche irrigue – erano state passate al setaccio: come scrive oggi Il Secolo XIX, carabinieri e vigili del fuoco avevano perlustrato altre aree e casolari, sulle colline di Latte e non solo, e non sarebbero emersi elementi per ipotizzare un passaggio del piccolo poi ritrovato tra i cespugli. Da qui la convinzione che il bambino era fermo lì, dove è stato trovato, da ore.

Nella zona in cui il bimbo è stato trovato si è arrivati anche grazie all’aiuto dello psicologo Roberto Ravera che ha suggerito luoghi riparati come cunicoli per un bambino affetto da autismo. Si è parlato anche di una sorta di “congelamento emotivo” che potrebbe aver aiutato il bambino.

Leggi anche Bimbo scomparso e ritrovato a Ventimiglia, il testimone indagato per omissione di soccorso

Attualmente c’è una persona indagata con l’ipotesi di reato di omissione di soccorso: è appunto il testimone, Pierluigi Dell’Anna, che avrebbe incrociato per due volte il bambino dopo l’allontanamento di venerdì sera dal campeggio in cui era appena arrivato con la famiglia. Ma non avrebbe avvertito le forze dell’ordine.

L’uomo è stato sentito per ore dai carabinieri prima del ritrovamento del piccolo: la sua versione non sembrava lineare, gli avevano anche perquisito casa e sequestrato l’auto. “Il mio assistito è tranquillo, anche se ha sofferto molto perché non veniva creduto – ha detto l’avvocato Giampiero Martini – Attenderemo la fine delle indagini e poi valuteremo".