Auto sbanda, esce di strada e si ribalta più volte a Piazzola sul Brenta: morto 31enne, ferito conducente

A Piazzola sul Brenta, nel Padovano, un’auto si è ribaltata nella notte: il passeggero – un 31enne marocchino – è morto, il conducente 39enne – suo connazionale – è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri hanno eseguito i soccorsi e i rilievi per ricostruire l’incidente.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della notte a Piazzola sul Brenta, nel Padovano. Erano circa le 4.30 di martedì 9 settembre quando un’Audi A3, condotta da un cittadino marocchino di 39 anni residente a Carmignano di Brenta, ha perso il controllo lungo via Carturo, all’altezza di Ponte Carturo. L’auto, proveniente da San Giorgio in Bosco e diretta verso Piazzola, dopo una serie di sbandate si è ribaltata più volte, terminando la corsa contro un ostacolo e prendendo fuoco.

A bordo viaggiava anche un passeggero, inizialmente non identificato poiché privo di documenti. Solo in seguito è stato possibile risalire alla sua identità: si trattava di un 31enne di origine marocchina, residente a San Pietro in Gu. L’impatto gli è stato fatale e all’arrivo dei soccorritori era già privo di vita. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Il conducente, rimasto ferito nell’impatto, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella e affidato alle cure del Suem. Trasportato all’ospedale di Cittadella, non si trova in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso sono state complesse: gli uomini dei pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme divampate nel veicolo e per liberare i due uomini rimasti intrappolati nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno eseguito i rilievi e disposto il sequestro del mezzo.

Restano da chiarire le cause dell’incidente. Le ipotesi al vaglio degli investigatori vanno dalla velocità eccessiva a un possibile malore del conducente, senza escludere altre variabili come il fondo stradale reso insidioso o una distrazione. La dinamica precisa verrà ricostruita nelle prossime ore grazie agli accertamenti tecnici e alle testimonianze raccolte.

Il sinistro ha avuto conseguenze drammatiche: un giovane di appena 31 anni ha perso la vita in circostanze tragiche, mentre l’amico che era al volante si trova ora a dover affrontare non solo il recupero dalle ferite riportate, ma anche il peso di quanto accaduto. La comunità locale, intanto, è sotto shock per l’ennesimo grave episodio sulle strade della zona, troppo spesso teatro di incidenti dalle conseguenze mortali.