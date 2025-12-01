Auto cade dal cavalcavia e si schianta sui binari a Piacenza: 2 feriti, treno fermato appena in tempo

Un’auto con due persone a bordo è precipitata giù da un cavalcavia ferroviario sulla linea Piacenza-Cremona a Caorso. Le due persone coinvolte sono rimaste ferie gravemente e trasportate d’urgenza in ospedale. In quel momento stava sopraggiungendo un treno che si è fermato appena in tempo.

Terribile incidente questa mattina a Caorso, in provincia di Piacenza, dove un’auto con due persone a bordo, una Fiat Punto, è precipitata giù da un cavalcavia ferroviario schiantandosi sui binari sottostanti dove in quel momento stava sopraggiungendo anche un treno locale, fermato appena in tempo. Le due persone coinvolte sono rimaste ferire gravemente e quindi trasportate in codice di massima d’urgenza in ospedale dove sono ora ricoverate.

L’incidente è avvenuto sulla linea ferroviaria Piacenza-Cremona in località Polignano di Caorso dove la circolazione dei treni è stata interrotta per permettere i soccorsi e poi la rimozione del mezzo coinvolto. Coinvolti due cittadini pachistani che erano da poco usciti dal lavoro in un'azienda della zona e percorrevano la strada provinciale 20. Secondo una prima ricostruzione, per motivi ancora da chiarire, la vettura ha improvvisamente sbandato, ha rotto un parapetto in mattoni ed è caduta sulle rotaie sottostanti dove si è completamente capovolta sul tetto.

In quel momento stava sopraggiungendo un treno il cui macchinista si è accorto in tempo del pericolo e fortunatamente si è fermato a circa duecento metri dal luogo dell'incidente. Dopo l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno estratto i due occupanti dell’auto distrutta, consegnandoli poi alle cure dei sanitari del 118. Uno dei due, più grave, è stato stabilizzato e portato via con l'elisoccorso del 118. L'altro è stato recuperato, imbarellato e issato sul ponte ferroviario dai vigili del fuoco e quindi caricato in ambulanza per raggiungere il pronto soccorso.

Sul luogo dell'accaduto anche carabinieri e polizia ferroviaria a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Oltre al tratto ferroviario, per consentire i soccorsi è stata chiusa anche la strada che scavalca i binari.